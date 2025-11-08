Інтерфакс-Україна
Події
20:49 08.11.2025

Енергосистему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо - Гринчук

2 хв читати
Енергосистему вдалося частково стабілізувати, але відмовитися від відключень поки неможливо - Гринчук

Енергосистема України частково стабілізована після наймасштабнішої від початку війни ворожої атаки в ніч на суботу, однак повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", - сказала Гринчук в ефірі телемарафону ввечері суботи.

Вона зазначила, що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання для того, щоб його перезапустити, відремонтувати та замінити, тож у всіх практично регіонах діяли графіки погодинних відключень.

"Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", - сказала Гринчук.

За її словами, енергетики працюють в регіонах на Харківщині, Полтавщині, Київщині  не просто для оцінки наслідків, а координації дій щодо розгортання альтернативних джерел житлення, встановлення малих блочних модульних котелень для повернення людям тепла та світла.

"Для того, щоб ці пошкодження усунути, відремонтувати і стабілізувати роботу енергосистеми, застосовувалися операторам системи передачі спочатку графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень в таких регіонах, як Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина та Сумщина", - пояснила Гринчук, додавши, що такої атаки, як у ніч на суботу, РФ не здійснювала навіть на початку повномасштабного вторгнення.

"Такої кількості балістичних саме ракет, які напряму атакували енергетичні об'єкти, дійсно навіть з початку війни важко згадати", - каже вона.

Як повідомлялося, Росія цієї ночі випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів.

Теги: #енергосистема #стабілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 08.11.2025
Міненерго: Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях

Міненерго: Особливо складною залишається ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях

18:29 29.10.2025
Влучання по Краматорській ВЕС може вплинути на енергетичну ситуацію в регіоні - Greenpeace Україна

Влучання по Краматорській ВЕС може вплинути на енергетичну ситуацію в регіоні - Greenpeace Україна

12:39 27.10.2025
Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

13:49 22.10.2025
ЄС вже надав підтримку енергетичній системі України на EUR3 млрд з 2022р. – Матернова

ЄС вже надав підтримку енергетичній системі України на EUR3 млрд з 2022р. – Матернова

19:32 12.10.2025
Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

17:36 10.10.2025
Зеленський наголосив на необхідності розширення кола партнерів в енергетичній сфері

Зеленський наголосив на необхідності розширення кола партнерів в енергетичній сфері

15:18 10.10.2025
Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

13:03 10.10.2025
РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

РФ зробила терор своєю традицією - Посольство України в Ізраїлі

23:19 05.09.2025
Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко

Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко

14:26 04.09.2025
Лише дві з 37 компаній перенесли надання послуг з балансування енергосистеми з 1 жовтня на 4 місяці – топменеджер "Укренерго"

Лише дві з 37 компаній перенесли надання послуг з балансування енергосистеми з 1 жовтня на 4 місяці – топменеджер "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Відновлено оформлення громадян та транспорту на кордоні України – Держмитслужба

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

ОСТАННЄ

УЧХ працював на місці російської атаки БпЛА по Дніпру

Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

У Києві за участі ГУР презентували багатотомну книгу "Війни в лабіринтах. Історія спеціальних служб 1919-1945 рр."

Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі завершені - ДСНС

РФ знову атакувала ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

"Укренерго" в неділю обмежуватиме електрику всю добу в більшості регіонів

На Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина

Обидві ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися через атаку РФ у суботу

Суд взяв під варту комбата, який всупереч забороні вишикував військових на нагородження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА