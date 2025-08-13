Імпорт е/е після підвищення вечірніх прайс-кепів збільшився удвічі – "Д.Трейдінг"

Підвищення з 31 липня прайс-кепів на ринку електроенергії у вечірні години збільшило приблизно удвічі обсяги імпорту ресурсу, що дозволило краще балансувати енергосистему, а також призвело до зростання обсягу сплати за міждержавний перетин НЕК "Укренерго", повідомив заступник комерційного директора "Д.Трейдінг" Роман Бекузаров.

"Використання імпортного перетину збільшилося до 85-95% по кордонах з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Тобто Україна за першу декаду серпня імпортувала електроенергії удвічі більше, ніж це було за аналогічний період липня 2025 року, і насамперед цей обсяг був у вечірні пікові години, які дозволяли балансувати дефіцит України", – сказав Бекузаров під час дискусії Energy Club, яка транслювалася онлайн.

За його словами, підвищені можливості для імпорту також дали змогу збільшити конкуренцію на аукціонах з розподілу перетину.

"Тобто "Укренерго" як системний оператор отримує більше коштів від розподілу перетину, які потім можна використовувати для розвитку наших міждержавних ліній та врешті-решт збільшувати експортно-імпортний потенціал України, синхронізацію наших ринків в рамках market coupling", – зазначив він.

При цьому Бекузаров звернув увагу на те, що збільшення прайс-кепів не призвело до зростання ціни на електроенергію.

"Для порівняння. Першої декади серпня 2024 року прайс-кепи були старі, а ціна вища ніж зараз. Остання декада липня - теж старі прайс-кепи, але рівень ціни вищий ніж зараз", - пояснив він.

Водночас заступник комерційного директора "Д.Трейдінг" вказав на те, що перегляд цінових обмежень дозволяє збільшити гнучкість і стабільність роботи енергосистеми.

"Коли системний оператор "Укренерго" передусім за рахунок комерційного імпорту має змогу балансувати систему, це дозволяє більш гнучко реагувати на всі зовнішні фактори та не використовувати аварійну допомогу, яка дорожча за імопрт, та не дає змогу акумулювати кошти з продажу перетину", – пояснив топменеджер "Д.Трейдінг".

Він також зауважив, що ціна електроенергії в Україні буває вищою порівняно з європейською тільки в окремі дні та години.

Бекузаров висловив думку, що важливим для учасників ринку – генерації, кінцевого споживача та трейдерів є якнайшвидше запровадження довгострокових контрактів з фіксованою ціною.

"Коли ми постійно реагуємо на волатильність ринку "на добу наперед" (РДН), це нам стійкості не додає. І якщо ці контракти будуть працювати в Україні, то ми зможемо використовувати сегмент РДН виключно як сегмент для подобового балансування, тобто коригуючи наші щоденні зміни у портфелі продажу-купівлі, а не так, як зараз, коли весь ринок бачить в ціні РДН 100% бенчмарк. Так ані у Європі, ні у світі не працює", – резюмував Бекузаров.

Як повідомлялося, імпорт е/е у липні склав 257,3 тис. МВт*год. За даними DiXi Group, за тиждень з 28 липня по 4 серпня імпорт склав 96,8 тис. МВт*год, з 4 по 11 серпня – 111,7 тис. МВт*год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних унпослуг (НКРЕКП), з 31 липня 25 липня підвищив в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00: з 9 тис. грн/МВТ*год до 15 тис. грн/МВт*год на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), та з 10 тис. грн/МВт*год до 16 тис. грн/МВт*год на балансуючому ринку (БР).

У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишені на чинному рівні.

Таким чином, встановлені НКРЕКП максимальні прайс-кепи на РДН і ВДР такі: з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на БР становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.