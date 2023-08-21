"Д.Трейдінг" має намір до кінця року поповнити свою балансувальну групу 1000 МВт потужності ВДЕ не зі сфери ДТЕК - гендиректор

До балансувальної групи (БГ) "Д.Трейдінг" перейшло понад 200 МВт потужності виробників "зеленої" електроенергії, що не входять до енергохолдингу ДТЕК, до кінця року трейдер має намір додати ще 800 МВт, повідомив генеральний директор компанії Дмитро Маляр.

"Ми зараз маємо понад 200 МВт "зеленої" генерації, яка не входить до групи ДТЕК, і маємо плани розширити це портфоліо до 1000 МВт до кінця року. Ми проводимо переговори, маємо відповідний рівень кваліфікації, маємо можливості надавати сервіс. Учасники ринку нам довіряють", - сказав Маляр у коментарі Енергореформі в кулуарах організованого Energy Club форуму Ukrainian Gas Open 2023 "Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж".

Він уточнив, що ці 200 МВт потужності трейдингова компанія отримала за останні півтора місяця, і не останню роль у цьому аідіграли нормативні нововведення щодо входу-виходу ВДЕ-генерації з БГ ДП "Гарантований покупець".

"Ми бачимо, що виробники "зеленої" е/е почали оцінювати альтернативи, почали порівнювати не лише фінансові можливості, а й рівень стабільності та довіри", - зазначив Маляр.

Як повідомлялося, 25 квітня цього року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), визначила процедуру входу й виходу об'єктів електроенергетики, яким установлено "зелений" тариф (ЗТ), із балансувальної групи (БГ) ДП "Гарантований покупець". Виробники з ВДЕ отримали ринкову альтернативу "зеленому" тарифу і водночас зберегли можливість повернутися в БГ "ГарПоку" з відновленням продажу виробленого ресурсу за ЗТ.

Наприкінці липня державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") повідомив, що уклав перші договори з виробниками енергії з ВДЕ щодо надання послуг балансування та гарантованого викупу е/е, перші оплати розпочалися вже в липні.

Згідно з даними на сайті "ГарПоку", у січні 2023 року рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією досяг 91%, у лютому - 57,9%, у березні - 51%, у квітні - 58,8%, травні - 46,5%, червні - 44,4%, за 20 днів липня - 43,3%. Загалом - 52%.