Енергетична Україна в Європі: довгий шлях чи швидкий успіх?

Дмитро Маляр, генеральний директор "Д.ТРЕЙДІНГ"

Неочевидно, але війна та розвиток часто йдуть пліч-о-пліч. Як приклад – останні два роки в електроенергетиці України, які стали по-справжньому проривними з точки зору європейської інтеграції. Можна сказати, що у нас не залишалося іншого вибору, і це буде правдою: розвивайся або помри.

Досягнення

За ці два роки електроенергетична Україна змогла:

фізично від’єднатися від енергосистеми рф/білорусі;

фізично синхронізуватися з мережею ЄС у перші тижні війни;

зберегти ринкові відносини на внутрішньому ринку;

підвищити дозволену потужність експорту до 550 МВт та імпорту до 1700 МВт ;

та імпорту до ; впровадити та провести спільні JAO-аукціони на міждержавний перетин;

увійти у ринковий паритет із ринками суміжних країн за оптовими комерційними цінами.

Борги

Для паритету із позитивом згадаю і одне з найбільш значущих проблемних питань. Це накопичення заборгованості на балансуючому ринку та в рамках діючих механізмів спеціальних обов’язків (PSO) із постачання електрики населенню та підтримки ВДЕ. Взаємна заборгованість вже перетнула позначку 55 млрд грн. Про борги можна писати нескінченні дисертації, але від цього сукупний борг попередньої та діючої моделі ринку не зміниться – 80 млрд грн. І цифра здебільшого лише зростає.

Сотні трейдерів у багатомільярдній галузі

Окремо зупинюся на явищі, яке поєднує ринки наших сусідів та є основою ринкових відносин в середині країни – це трейдинг. Українська модель за вимогами дуже лояльна до компаній-трейдерів на ринку електроенергії, що сприяло розвитку конкуренції та появі понад 600 компаній незалежних трейдерів та постачальників.

Але стрімке зростання цього сектору не супроводжувалося відповідним розвитком професійних кадрів. Базова освіта та навіть професійні курси відсутні, в той час як річний обіг внутрішнього ринку електроенергії складає понад 400 млрд грн за підсумками 2023 року. Від цього створюється хибне враження, що трейдинг електроенергією – це просто та стабільно прибутково. І коли акціонери-інвестори стикаються з трейдерськими збитками – це чомусь викликає шок.

Як виглядає мінімальний набір конкурентноспроможного трейдингу?

1. Аналітика

Інтеграція з ринком ЄС та корегування прайскепів (граничних цін) на внутрішньому ринку вже з липня 2023 року призвели до фактичного цінового маркет-каплінгу. Це коли ціни на внутрішньому ринку динамічно змінюються слідом з ринком ЄС. Такі коливання відбуваються постійно і зміна ціни на 10-15% протягом одного місяця – це стандартна волатильність зовнішніх ринків. Щоб розуміти напрямок та перспективи руху цін в ЄС, необхідно вкладати ресурси у розвиток аналітики та ІТ. Без таких інвестицій вірогідність збитків майже стовідсоткова. І коли ми говоримо про аналітику та ІТ – це не про один комп’ютер та одна людина. Це команда, десятки людей, складні предикативні моделі, моніторинг новин, використання платних аналітичних зовнішніх продуктів тощо.

2. Ресурс

Трейдинг – це також і велике фінансове навантаження. Наразі в Україні вимоги щодо фінансового забезпечення угод мінімальні. Співвідношення фінансового навантаження на співставні операції складає 1 до 10 , якщо порівнювати Україну з Європою. І з цим також є проблема, адже українські банки дуже неохоче відкривають ліміти для трейдингових компаній.

3. Відповідність правилам

Важлива частина європейскої культури трейдингу – так званий регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Це регулювання Європейського Союзу, що забезпечує прозорість та чесність на оптових енергетичних ринках. Мета REMIT – запобігати маніпуляціям на ринку та зловживанням при торгівлі, а також для забезпечення прозорості торгівлі енергоресурсами, включаючи електроенергію та природний газ, у межах ЄС.

Основні аспекти REMIT:

- Заборона на маніпуляції та зловживання інсайдерською інформацією: REMIT забороняє будь-які спроби маніпулювати ринковими цінами, а також використання або розголошення інсайдерської інформації.

- Обов'язок публікувати інсайдерську інформацію: учасники ринку зобов'язані оприлюднювати інсайдерську інформацію, яка може вплинути на ціни енергоресурсів, щоб забезпечити рівні умови для всіх учасників ринку.

- Реєстрація учасників ринку: усі учасники оптового ринку енергії повинні зареєструватися в національних регуляторних органах.

- Звітність про угоди: REMIT вимагає від учасників ринку звітувати про деталі своїх угод для забезпечення прозорості та можливості моніторингу ринкової поведінки.

Український парламент ухвалив законодавство про REMIT у червні 2023 року. В Україні REMIT буде впроваджуватись поступово – з огляду на особливості воєнного стану. Проте це обов’язковий елемент як з точки зору забезпечення прозорості на внутрішнього ринку, так і для подальшої інтеграції в спільний ринок ЄС.

Безальтернативний сценарій

Останній аспект – політичний. Зараз ми маємо можливість більш-менш вільно торгувати на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою. Транзакції з Угорщиною та Польщею суттєво обмежені. Причини до банальності схожі на те, що ми бачимо зараз на кордоні з фурами. Співвідношення квот на експорт та імпорт електрики вказують на нерівність можливостей імпортерів та внутрішніх виробників.

Насамкінець хочу зазначити, що альтернативи повній інтеграції електроенергетичних ринків немає. І це позитивна новина саме для споживачів, які після зможуть бути впевнені у справедливому ціноутворенні, прозорому функціонуванні ринку та підвищенні стабільності енергопостачання.