Запроваджено державні компенсації збитків бізнесу за знищене чи пошкоджене майно внаслідок агресії РФ

Ольга Сидорчук, партнерка Altelaw&Sempra

Постанова відкриває для компаній можливість отримати відшкодування прямих збитків, завданих воєнними діями, та створює юридичні інструменти для відновлення активів, без яких неможливо планувати розвиток і відбудову підприємств.

28 листопада 2025 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1541, якою затвердив Порядок надання часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ, а також Порядок компенсації страхових премій за договорами страхування майна від воєнних ризиків.

Документ запроваджує повноцінну державну програму з компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного або пошкодженого внаслідок воєнних дій, а також передбачає можливість часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

Так, часткову компенсацію можливо отримати за пошкоджені або знищені будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо), окремі приміщення (офіси, цехи), об’єкти незавершеного будівництва, будівництво яких розпочато після 1 січня 2021 р., зовнішні та внутрішні інженерні комунікації та обладнання (системи опалення, водопостачання, електропостачання тощо), що належать суб’єкту господарювання на праві власності та використовуються ним під час провадження основної діяльності або використовувалися до пошкодження/знищення.

При цьому, порядок передбачає два окремі механізми відшкодування:

(1) часткова компенсація вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ;

(2) часткова компенсація страхових премій за договорами страхування майна від воєнних ризиків.

1. Часткова компенсація вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ.

Механізм часткової компенсації вартості майна знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ застосовується виключно до майна, яке розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська область, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України), та було пошкоджено або знищено внаслідок настання воєнних ризиків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Воєнні ризики, які можуть бути покриті компенсацією:

(а) влучання ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, артилерійських снарядів та/або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони;

(б) пожежі, вибухм, ударні хвилі.

Як взяти участь в програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна?

Участь у програмі є добровільною та здійснюється на платній основі. Для участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна суб’єкт господарювання має подати до ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” відповідну заяву заяву про участь у програмі з такими документами:

копії документів, що підтверджують право власності на майно;

звіт про оцінку майна, виконаний субʼєктом оціночної діяльності;

витяг із ЄДР;

квитанція про сплату одноразового внеску;

копії паспорта та РНОКПП підписанта заяви про участь у програмі з компенсації.

За участь у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна сплачується внесок у розмірі 0,5 відсотка загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна. Сума ймовірного збитку зазначається суб’єктом господарювання в заяві та не може перевищувати дійсної вартості такого майна, визначеної звітом про оцінку майна.

Загальний граничний розмір компенсації за пошкодження/ знищення майна суб’єкта господарювання разом із пов’язаними з ним особами сукупно не може перевищувати 10 млн. гривень протягом усього строку дії програми з компенсації за пошкодження/знищення майна та власне не може бути більше розміру прямого (реального) збитку.

При цьому, суб’єкти господарювання, які отримують гранти на створення або розвиток власного бізнесу, можуть отримати компенсацію в межах загального граничного розміру компенсації, зменшену на суму попередньо отриманого гранту.

Важливо, що компенсацію можна отримати виключно щодо пошкодженого або знищеного майна, щодо якого було завдано збитків після 01.12.2025 року.

Як отримати компенсацію?

Для отримання компенсації за пошкодження/знищення майна суб’єкт господарювання має подати до Агентства письмову заяву про надання компенсації за пошкодження/знищення майна та додати:

фото пошкоджених або знищених об’єктів (за наявності);

акт комісійного або технічного обстеження пошкодженого та знищеного майна;

звіт, що містить висновок про технічний стан обʼєкта;

акти ДСНС, довідки Національної поліції, акти про пожежу тощо;

технічного паспорта майна або його частини;

звіт про оцінку майна.

Розмір компенсації визначається щодо кожного майна окремо на підставі звіту про оцінку майна і становить розмір прямого (реального) збитку, але не може перевищувати суму ймовірного збитку за пошкодження/знищення відповідного майна, зазначену суб’єктом господарювання у відповідній заяві про участь у програмі з компенсації.

2. Компенсація страхових премій.

Механізм страхових премій може бути застосований до майна, що розташоване на території України, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, що входять до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Компенсація страхових премій надається за договорами страхування майна від воєнних ризиків, які відповідають усім таким умовам:

1) договір страхування укладено на випадок пошкодження/знищення майна суб’єкта господарювання внаслідок настання таких воєнних ризиків: влучання ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, артилерійських снарядів та/або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони; пожежі, вибуху, ударної хвилі;

2) страхова сума не перевищує дійсної вартості майна за цінами і тарифами, що діють на день укладення договору страхування;

3) строк дії договору страхування та період страхування не перевищують один рік (365 днів поспіль).

Участь у програмі з компенсації страхових премій є добровільною та здійснюється на платній основі. За участь у програмі з компенсації страхових премій суб’єктом господарювання під час подання кожної окремої заяви, сплачується внесок у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень на рахунок Агентства.

Компенсація страхових премій надається суб’єктам господарювання виключно за договорами страхування, що були укладені після 01 грудня 2025 року.

При цьому, для участі у програмі, субʼкт господарювання під час укладення договору страхування має подати страховику заяву про участь у програмі з компенсації страхових премій.

Компенсація страхової премії виплачується після закінчення строку дії договору страхування. Для отримання компенсації суб’єкт господарювання, який бере участь у програмі, після закінчення строку дії договору страхування має подати до Агентства заяву про виплату компенсації страхової премії.

Загальний граничний розмір компенсації страхової премії на одного суб’єкта господарювання разом із пов’язаними особами протягом календарного року не може перевищувати 1 млн. гривень сумарно за всіма договорами страхування, строк дії яких закінчився в такому календарному році.

Незалежно від механізму, отримання компенсації означає автоматичне приєднання до договору відступлення, який передбачає передачу державі права вимоги до Російської Федерації у межах суми компенсації.

Слід відмітити, що допущені помилки в документах для отримання компенсації, або подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів є підставою для відмови у наданні компенсації без можливості повернення сплаченого одноразового внеску.

Постанова КМУ №1541 — важливий і довгоочікуваний крок, який нарешті запускає реальний механізм державного відшкодування воєнних збитків бізнесу. Компенсація завданих збитків майну субʼєктів господарювання сприятиме швидкому відновленню та захисту економіки нашої країни, адже тепер субʼєкти господарювання можуть отримати відповідну компенсацію вартості знищеного чи пошкодженого майна без звернення до суду з позовом про стягнення збитків з рф, що є реальним та дієвим механізмом швидкої відбудови.