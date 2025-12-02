Працівники з Бангладеш: чому є інші рішення проблеми

Юрій Болоховець, генеральний директор ДП "Ліси України"

ДП "Ліси України" не вистачає понад дві тисячі працівників для роботи в лісі. Найбільша потреба в майстрах лісу - 616 вільних місць. На другому місці посада тракториста - 354 вакансії, на третьому вальник лісу – 313 вакансій.

Не вистачає людей на будь-які посади. Потрібно 108 лісничих, 91 помічник лісничого, 88 майстрів на лісозаготівельні роботи, 214 водіїв на вивіз лісу, майже 200 лісорубів.

Дефіцит кадрів не лише у прифронтових регіонах. Людей не вистачає по всій Україні.

Київська, Житомирська - 533 вакансії; Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська – 455; Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька – 321; Волинська, Рівненська – 228; Чернігівська, Сумська - 276 вакансій; Черкаська, Вінницька, Кіровоградська -148 вакансій; Полтавська, Харківська – 136; Дніпропетровська, Запорізька – 52; Одеська, Миколаївська – 21.

Деякі українські компанії, зіткнувшись з хронічною нестачею працівників, нібито вже почали завозити трудових мігрантів з Бангладешу та інших азійських країн.

Можливо для сфери будівництва, або переробки це рішення проблеми. Втім, у сфері лісового господарства ми шукаємо інші варіанти.

Збільшення оплати праці

Так, робоча сила об’єктивно дорожчає, без підвищення зарплат всі інші варіанти мотивування безсилі.

Цього року ДП "Ліси України" двічі підвищували оклади виробничої ланки, яка працює у лісі.

Наприклад, на Київщині та Житомирщині середні оклади виробничого персоналу наразі наступні:

Лісничий - 32,9 тис грн (зростання за рік 24 %);

Помічник лісничого - 30,3 тис грн (зростання за рік 26 %);

Майстер лісу- 27,5 тис грн (зростання за рік 32 % - найбільше додано майстрам лісу з обходом понад 1200 га та в районах з найвищим класом пожежної небезпеки);

Майстер лісозаготівель - 28,1 тис (зростання за рік 27%);

Тракторист - 38,3 тис грн - (зростання за рік 24%);

Вальник - 38,3 тис грн (зростання за рік 33%);

Лісоруб - 30,4 тис грн (зростання за рік 26%).

Спитаєте, де брати кошти на підвищення? На початку року ми реорганізували структуру – залишили лісництва, але повністю прибрали філії (лісгоспи), сконцентрувавши управління на рівні регіональних офісів. Скоротили величезну кількість директорів, їх заступників та іншого зайвого адміністративного апарату - вивільнили понад 1 млрд грн зарплатного фонду. Зекономлені кошти направили на підвищення окладів тих робітників, хто працює в лісі.

Механізація та автоматизація виробництва

Лісозаготівельна бригада з трьох осіб за 21 день заготовляє до 600 кубометрів деревини. Комплекс Харвестер + Форвардер виконує цей обсяг за 2 дні. Інвестиційна програма ДП "Ліси України" передбачає закупівлю десятків лісозаготівельних машин. В європейських країнах понад 50% заготівлі механізовано, в України лише декілька відсотків.

Повернення демобілізованих

У ЗСУ служить понад 2,2 тис. лісівників, що майже дорівнює кількості наших вільних виробничих вакансій. Цього року вперше кількість демобілізованих працівників стала більшою ніж мобілізованих – 140 проти 133. Ми повертаємо практично 99% людей на робочі місця.

По-перше, ветерани у нас отримують доплату 20% до посадового окладу. За потреби підприємством надається фінансова допомога до 15 тисяч гривень. Мобілізовані та демобілізовані працівники, які мають пічне опалення, отримують також 7,5 тис. грн на купівлю дров.

Але повертаються ті хто мають важкі поранення - якщо демобілізований працівник потребує тривалого лікування, надається допомога до 50 тис. грн на медикаменти та до 100 тис. грн на хірургічне лікування.

Демобілізованим не лише відшкодовуються витрати на оздоровлення, підприємство фінансує їм отримання освіти у профільних учбових закладах за напрямком лісового господарства.

У нас багато випадків, коли не лише демобілізований працівник повертається на роботу, але й приводить із собою побратимів.

Підтримка працівників у прифронтових регіонах

Звісно, найважче сьогодні людям у прифронтових регіонах, тому для лісівників, які працюють поблизу бойових дій чи у прикордонних лісництвах передбачена надбавка 20% від посадового окладу. Всім працівникам евакуйованих лісництв пропонуються посади у тилових районах.

Кар’єрне зростання – кадровий резерв

Багато молоді починає з виробничих спеціальностей, але мріють про навчання та кар’єрний ріст у майбутньому. Ми пропонуємо таку можливість.

В ДП "Ліси України" створена система Кадрового резерву, яка допомагає мотивованим працівникам у зростанні кар’єрними сходами.

Учасники кадрового резерву отримують індивідуальний план розвитку, менторську підтримку від досвідчених тренерів, доступ до навчальних платформ підприємства, участь у модульній програмі з фахових тем.

Минулого року майже 400 працівників підприємства успішно закінчили програму підготовки та пройшли онлайн Школу керівника. 20% учасників кадрового резерву були переведені на вакантні керівні посади.

***

Все перелічене у комплексі дало нам реальний результат – в кінці року чи не вперше маємо позитивний баланс. Відтік зупинився, виробничі посади поступово заповнюються, до нас активніше приходить молодь після навчання у профільних навчальних закладах. Переконаний, попри всі негаразди Україна має великий кадровий потенціал, треба лише розуміти людей, вміти їх мотивувати та з ними працювати.