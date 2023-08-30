Рік лісової реформи

Юрій Болоховець, керівник ДП "Ліси України"

Виповнюється рік лісовій реформі. 7 вересня 2022 року Кабмін ухвалив постанову про Деякі питання реформування управління лісової галузі. Нарешті відбулося довгоочікуване вирівнювання фінансових та ресурсних можливостей державного лісового господарства. А також розділення господарюючих та контролюючих функцій, про яке багато років говорили міжнародні партнери України. В результаті реформи були утворені ДП "Ліси України" та міжрегіональні управління Держлісагенства.

Пам’ятаю, що відбувалося напередодні. Скільки галасу в інформаційному просторі. Відкриті депутатські звернення на Кабмін, публікації в стилі "це зрада і все пропало: лісгоспи вбивають, людей звільняють, ліси приватизують - не дамо, не допустимо".

Минув рік. Державне лісове господарство працює, і не просто працює, а з рекордним прибутком, який вже перевищує 2 млрд. грн., що на порядок більше ніж за лісгоспної системи. За підсумками 8 місяців 2023 року ми на 35% збільшили відрахування до державного бюджету України порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це плюс 1,1 млрд грн.

Наші рекордні економічні показники - не збіг обставин і не вдала ринкова кон’юнктура. Попит на деревину залишається слабким, ціни нижчі, ніж у попередні роки, адже експорт пиломатеріалів через українські морські порти заблокований, а європейський ринок перенасичений власною сировиною.

Проте централізація та розділення функцій дали можливість якісно покращити ефективність управління.

Прозорі закупівлі, прозора реалізація, прозорі відносини з контрагентами. Скорочення нецільових витрат, детінізація. Підбір кадрів, який зазнає значно меншого впливу ззовні.

Як наслідок - рентабельність зросла з кількох відсотків до 15.

Лісгоспи трансформувались у філії ДП, втративши статус юридичних осіб. Але це жодним чином не призвело до управлінського колапсу, як нам пророкували. Менеджмент в регіоні має достатній рівень повноважень для організації виробничого процесу. Але працювати доводиться в рамках єдиних корпоративних стандартів, єдиної стратегії. Місцевим керівникам встановлені чіткі KPI.

Забезпечення філій не зменшилось. Просто відтепер найважливіше - паливо, техніка та багато іншого - закупається оптом (із значною економією) на центральному рівні.

Звісно, не всі задоволені. Раніше місцевий директор господарства міг за лісгоспні гроші, наприклад, купити персональний службовий автомобіль. Після реформи філія замість легковика для директора отримає більш потрібні в роботі пожежний модуль та вантажівку для перевезення продукції.

До речі, з початку діяльності ДП "Ліси України" не купило жодного автомобіля для керівництва та центрального апарату. Закупалися виключно вантажівки, пікапи (пожежні модулі) та інша спеціалізована техніка для охорони лісу. Більша частина техніки потім була передана в ЗСУ. Загалом з минулого року військовим лісівниками передано понад 800 автомобілів, і допомога продовжується.

Щодо державної лісової охорони: вона продовжує виконувати свою роботу, адже "Ліси України" підпорядковані Держлісагентству. Ба більше, створений фактично другий рівень контролю – внутрішня безпека ДП, яка працює незалежно і підпорядкована центральному апарату. З’явилася можливість оперативно виявляти схеми та зловживання серед співробітників лісових господарств на місцях, передавати ці матеріали в Нацполіцію та ДБР.

Пожежна інфраструктура також посилюється. Додаємо нову техніку, підвищуємо зарплати, запроваджуємо нові технології. Юридичний напрям – також прогрес. Втрата філіями статусу юридичної особи не позбавила їх можливості захищати інтереси господарства у суді. Значно пришвидшена робота з оформлення речових прав, де вона фактично не проводилася.

Природоохоронний аспект. Заготовляємо менше, ніж у довоєнні часи. Не вибираємо навіть ліміти, затверджені Міндовкілля. Запаси деревини в господарствах ДП не зменшуються, а зростають. Якість лісового фонду також покращується, адже більше інвестується у догляд, створення сучасних лісонасіннєвих центрів. Проводиться величезна робота з місцевими громадами щодо збереження самосійних лісів, яких нам передано вже десятки тисяч га.

Виконується програма Президента "Зелена країна" - висадка відбувається в усіх регіонах, навіть там, де раніше у господарств не було можливостей фінансувати програму лісорозведення. Державна лісова галузь цього року вперше працює без субсидій та підтримки з державного бюджету. Проте ми самі знайшли можливості підтримати господарства нересурсних регіонів, значно збільшити зарплату працівникам деяких регіонів півдня країни, де за часів лісгоспів вони були мізерними.

Не будемо приховувати – проблем ще вистачає. Багато проєктів в процесі реалізації. Плануємо запуск цифрового офісу лісівника. Електронний контроль за рухом всієї техніки, яка працює в лісі, та ще багато іншого. Але у глобальному сенсі успіх реформи є беззаперечним фактом.