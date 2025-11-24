Чому політика репатріації може стати ключем до повернення українців та відновлення країни

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Кілька днів тому Україна отримала новину, яка могла пройти повз: чисельність українців зараз оцінюється приблизно у 35 мільйонів.

Ця цифра — не просто демографічний факт. Це економічний рентген, який показує масштаби втрат, ризики для відновлення і найголовніше — напрямок, у якому Україна має почати рухатися вже сьогодні.

Поки ми говоримо про відбудову інфраструктури, мільярди донорської допомоги чи інвестиційні форуми, економіка натякає нам на інше: найцінніший актив — люди. І саме їх нам не вистачає.

Україна вже втратила мільйони громадян через війну, міграцію та окупацію. І навіть якщо допомога партнерів буде безпрецедентною, жодна економічна модель не працює без населення, яке створює попит, платить податки, народжує дітей, запускає бізнеси і виробляє додану вартість.

Саме тут Україні варто звернути увагу на країну, яка десятиліттями вибудовувала власну економіку на поверненні людей — Ізраїль.

Ізраїль: країна, яка побудувала економіку на репатріації

Ізраїль — це унікальний кейс. Держава, яка живе в умовах постійних загроз, економічних шоків і демографічних хвиль, змогла зробити те, що майже не вдалося іншим: перетворити міграцію на стратегічний економічний ресурс.

У 90-х країна прийняла понад мільйон репатріантів із пострадянського простору. Для маленького Ізраїлю це була когорта, рівнозначна 20% населення. Але замість того, щоб трактувати це як “перевантаження системи”, держава зробила інше: інвестувала в цих людей.

Програми адаптації, фінансова підтримка, прискорене визнання дипломів, інтеграційні центри, інтенсивні мовні курси, доступ до ринку праці — усе це було не соціальною політикою, а економічною. І результатом став те саме “економічне диво”: формування ядра ізраїльського high-tech, бум інновацій, стрімке зростання експорту, прихід інвестицій та технологічних гігантів.

Ізраїль довів: повернення людей — це не гуманітарний жест, а інвестиція у ВВП, податки й майбутнє країни.

Україні потрібна власна політика репатріації — і потрібна зараз

Україна опинилася в ситуації, яка радикальніша за ізраїльську. Наш демографічний удар — не повільний, а раптовий.

З країни виїхали мільйони. У ЄС, за різними оцінками, живе 4–5+ мільйонів українців, здебільшого жінки та діти. Багато сімей уже інтегрувалися у європейську економіку, мають там школи, лікарів, соціальні послуги.

Повернення цих людей не станеться само собою.

Немає таких історичних прецедентів — люди повертаються не тоді, коли “війна закінчилася”, а тоді, коли створені умови, які роблять повернення економічно й соціально вигідним.

Що це означає для України?

ринки праці : без повернення мільйонів людей відбудова затягнеться на десятиліття;



: без повернення мільйонів людей відбудова затягнеться на десятиліття; зростання ВВП : навіть повернення 1,5–2 млн українців дасть +5–7% ВВП у перші роки;



: навіть повернення 1,5–2 млн українців дасть +5–7% ВВП у перші роки; інвестиції : інвестор не заходить у країну, де нестача кадрів і споживчого ринку;



: інвестор не заходить у країну, де нестача кадрів і споживчого ринку; попит : люди = гроші всередині економіки;



: люди = гроші всередині економіки; народжуваність і освіта: без повернення молоді будь-які реформи лишаються декоративними.



Це не просто соціальна тема — це фундамент економічного планування.

Що з ізраїльського досвіду може адаптувати Україна

Україні не потрібна копія ізраїльської моделі, але потрібні її принципи:

1. Фінансово мотивувати повернення

часткове покриття витрат на переїзд,



податкові пільги перші роки,



дешеві кредити на житло,



гранти для бізнесу.



2. Створити “вікно швидкої інтеграції”

визнання дипломів за прискореною процедурою,



підтримка повернення українських медиків, інженерів, вчителів, ІТ-фахівців,



програми адаптації для дітей.



3. Діаспорна економічна дипломатія

Ізраїль працював із діаспорою як з мережою інвесторів, лобістів і генераторів знань.

Україна теж повинна будувати цей канал системно: не просто “спільноти за кордоном”, а економічні амбасади.

4. Створити спеціальні умови для бізнесу, який запускають ті, хто повертається

Ізраїль у 90-х підтримував стартапи, створені репатріантами.

Україна може зробити те саме:

спрощена реєстрація,



мікрокредити,



цільові фонди,



підтримка локальної інфраструктури.



5. Пріоритетне житло для поверненців

Усі успішні репатріаційні програми мають житловий компонент.

Після війни Україна все одно будуватиме житло — важливо, щоб частина цього ринку була скерована саме на тих, хто повертається.

Чому саме зараз — найважливіший момент

По-перше, вікно можливостей коротке. Після трьох-п’яти років за кордоном люди інтегруються настільки, що повернення стає менш імовірним.

По-друге, зараз — пік мобільності.

Люди ще не втратили зв’язок з Україною настільки, щоб переорієнтуватися повністю на іншу державу.

По-третє, Україна вже формує економічні плани відновлення, і політика репатріації має бути частиною цих планів, а не окремою темою.

Без людей не буде економіки. Без економіки не буде відбудови.

Чому Ізраїль може бути ідеальним партнером у цій політиці

Ізраїль має унікальну експертизу:

як будувати інституції, які “приймають людей назад”;



як інтегрувати різні культурні групи;



як створювати економічні стимули для повернення;



як підтримувати ринок технологій через репатріантів;



як вбудувати повернення людей у економічну доктрину.



Україна може не просто вчитися, а й будувати партнерські програми:

спільні дослідження демографії,



програми інтеграції українців, які зараз живуть в Ізраїлі,



консультації щодо формування державної репатріаційної служби.



Україна може повторити ізраїльську траєкторію — але лише якщо поверне людей

Ізраїльська модель показує:

країна може бути маленькою, вразливою, з постійними загрозами, але якщо вона повертає своїх людей, вона будує інновації, ринки, інвестиції і майбутнє.

Україна зараз стоїть на перехресті.

Число 35 мільйонів — не вирок, але це сигнал:

ми втратили багато, і від того, чи почнемо ми планувати повернення вже сьогодні, залежить усе.

Економіка починається з людей. Відбудова теж.

І політика репатріації — це не емоція, а стратегія, без якої неможливо створити багату, сильну, конкурентну країну після завершення війни.