Стартап-нація під обстрілами: як війна не зупинила венчурні інвестиції в Ізраїлі і який досвід може перейняти Україна

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Ми постійно шукаємо відповіді на питання як вижити у стані постійної небезпеки? Як ухвалювати стратегічні рішення, коли довкола нестабільність, тривога, невизначеність?

Ізраїль — це унікальний приклад. Поки в країні звучать сирени, поки тисячі резервістів залишають робочі місця, стартапи продовжують розвиватися, а венчурні інвестори вкладають у майбутнє. Не з патріотизму. А тому що вірять: майбутнє там і є.

Війна в Ізраїлі — це не новина. Але 2023 і 2024 роки виявилися особливо складними: напад ХАМАС, масова мобілізація, тиск на економіку. І водночас — зростання інвестицій у технології, зокрема в сфері ШІ та кібербезпеки. Як таке можливо? І що з цього може взяти для себе Україна?

Стартапи під тиском: що сталося у 2023–2024 роках

У жовтні 2023 року, після жахливого нападу ХАМАС, в Ізраїлі була оголошена масова мобілізація — до армії пішли понад 350 000 резервістів, серед яких тисячі айтішників, інженерів, засновників стартапів. Здавалося б, екосистема мала зупинитися.

Та сталося навпаки. За даними Times of Israel , загальний обсяг інвестицій у ізраїльські кіберстартапи у 2024 році сягнув $4 млрд — це у два рази більше, ніж роком раніше. А загальна сума венчурного фінансування перевищила $12 млрд, що на 31% більше, ніж у 2023-му.

Ключові напрямки: штучний інтелект, кібербезпека, оборонні технології, медицина. Наприклад, стартап AI21 Labs, який розробляє LLM (аналог ChatGPT), у 2024 році залучив $300 млн у раунді Series D.

Це не випадковість. Це — системна стратегія.

Фактори виживання: що допомогло ринку не впасти

1. Державна підтримка інновацій

Ізраїльський уряд оперативно ухвалив антикризовий пакет підтримки інноваційної екосистеми. Через Israel Innovation Authority було спрямовано $100 млн на підтримку стартапів , що постраждали від війни. Це дозволило компаніям не закриватися, зберегти працівників і фокус на розробках.

2. Фокус на критично важливих галузях

Інвестори не просто продовжили вкладати — вони змінили фокус. Бум у сфері кібербезпеки, військових технологій, ШІ, медичних інновацій — це відповідь на конкретні виклики. Технології, що дають змогу швидко адаптуватися й захищатися, отримують пріоритет.

3. Міжнародна довіра

Попри кризу, ізраїльські стартапи не втратили інтересу з боку глобальних фондів. Це — результат багаторічної репутації. Інвестори знають, що навіть у кризу тут вміють працювати швидко, ефективно й технічно блискуче.

4. Стійка культура підприємництва

В Ізраїлі підприємництво — це частина культури. Невдача не стигматизується, а навпаки — сприймається як досвід. Тож навіть коли умови жорсткі, люди створюють нове. Навіть під час обстрілів.

Чому це важливо для України

Україна, як і Ізраїль, воює. І нам так само доведеться будувати економіку під час війни. Знаходити інвесторів, зберігати мізки, запускати нові рішення. Досвід Ізраїлю — це не просто натхнення. Це чіткий план того, що і як можна робити:

Пріоритетне фінансування оборонних і критичних технологій.



Спеціальні державні програми підтримки малого бізнесу та інновацій.



Комунікація з глобальними інвесторами — не жалість, а впевнена стратегія.



Формування культури підприємництва, в якій ризик — це нормально.

Коли дивишся на історію Ізраїлю, розумієш головне: війна — це не лише про руйнування. Це ще й про переосмислення, нові смисли, мобілізацію творчої сили. Коли всі старі сценарії ламаються, з’являється простір для нового.

Стартап-нація вижила не тому, що було легко. А тому, що вона вирішила: майбутнє важливіше за страх. Розвиток — це форма спротиву. Інновація — це форма віри. І в цьому рішенні є неймовірна сила.

Україна має всі шанси йти тим самим шляхом. Якщо ми зможемо — навіть у найтемніші часи — створювати нове, ми точно переможемо. І не лише на полі бою.