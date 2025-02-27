Ізраїльські технології, що допомагають військовим повернутися до життя: приклад для України

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Військові, які повертаються з фронту, часто стикаються з серйозними фізичними та психологічними травмами.

Сучасна медицина пропонує унікальні рішення для їхньої реабілітації, і саме Ізраїль є одним із лідерів у цій сфері. Завдяки передовим розробкам, ізраїльські медики та науковці створюють технології, що змінюють підхід до відновлення здоров'я та якості життя ветеранів.

Розглянемо три ключові напрями, які можуть стати основою для ефективної реабілітації військових.

1. Інноваційні протези та екзоскелети

Ізраїль є одним зі світових лідерів у галузі медичних технологій, що використовуються для реабілітації військових, які зазнали важких травм.

Однією з найбільш відомих розробок є екзоскелет ReWalk. Ця інноваційна система дозволяє людям з травмами спинного мозку знову ходити завдяки моторизованим пристроям, що підтримують рухи.

Крім того, ізраїльські компанії, такі як Ottobock та MedTech, створюють індивідуальні протези, використовуючи 3D-друк та біосумісні матеріали. Такі технології дають можливість військовим швидше повернутися до активного життя та відновити функціональність втрачених кінцівок.

2. Нейротехнології та психологічна реабілітація

Війна залишає не лише фізичні, а й психологічні рани. В Ізраїлі широко застосовуються методи відновлення психічного здоров’я військових за допомогою нейротехнологій.

Одним із таких методів є терапія віртуальної реальності (VR), яка дає змогу пацієнтам занурюватися в контрольоване середовище та опрацьовувати травматичні спогади.

Крім того, технології нейростимуляції, що використовуються у клініках Тель-Авіва, допомагають покращити когнітивні функції та зменшити рівень стресу у ветеранів.

3. Біотехнології та регенеративна медицина

Розвиток регенеративної медицини відкриває нові можливості для лікування поранених військових.

В ізраїльських лабораторіях активно досліджується біопринтинг – технологія 3D-друку тканин, яка дозволяє створювати штучні органи та шкірні покриви для лікування важких опіків і ран.

Також розробки у сфері стовбурових клітин дають шанс на швидше загоєння кісткових та м’язових тканин, що значно скорочує термін реабілітації.

Огляньмо провідні ізраїльські компанії та центри у сфері реабілітації військових.

Sheba Medical Center - найбільша лікарня на Близькому Сході, розташована в Рамат-Гані. Центр активно впроваджує інноваційні технології, такі як 3D-друк для створення індивідуальних протезів та імплантатів, а також відеоігрову терапію для фізичної реабілітації.

Hadassah Medical Center - розташований у Єрусалимі, цей медичний центр використовує роботизовані системи для хірургічного втручання, що дозволяє мінімізувати ризики та скоротити час відновлення пацієнтів.

Medtronic - міжнародна компанія з офісом в Ізраїлі, розробляє роботизовані системи для хірургії, які застосовуються для видалення куль та уламків, мінімізуючи пошкодження тканин.

6Degrees - ізраїльський стартап, що розробив систему MyMove для зменшення фантомних болів у ампутантів за допомогою віртуальної реальності.

MediWound - компанія, що розробила препарат NexoBrid на основі ферментів з ананасу для лікування опіків, який ефективно видаляє некротичні тканини.

Технологічний прогрес – це не лише про розумні гаджети чи космічні кораблі. Це про можливість знову відчути землю під ногами після ампутації, про подолання страхів, які переслідують навіть після завершення бойових дій, про шанс жити повноцінним життям.

В Україні також зростає мережа реабілітаційних центрів, що застосовують найкращі світові практики та працюють над створенням власних технологічних рішень.

Зокрема, до них можна віднести: Superhumans Center (надає безкоштовні послуги постраждалим від війни, використовуючи передові технології та співпрацюючи з міжнародними партнерами); Національний реабілітаційний центр Unbroken (спеціалізується на комплексній реабілітації військових та цивільних, які постраждали від війни); Центр реабілітації та фізіотерапії ADONIS (використовує сучасне обладнання та індивідуальні програми відновлення); Центр реадаптації та реабілітації "ЯРМІЗ" (центр пропонує спортивну та психологічну реабілітацію, а також допомогу в адаптації до цивільного життя для ветеранів та їхніх родин); Реабілітаційний центр Recovery Ukraine (надає безкоштовні послуги з реабілітації, повністю покриті НСЗУ в рамках програми медичних гарантій).

Війна забирає багато, але технології дають шанс повернути бодай частину втраченого. Ізраїльський досвід реабілітації військових доводить: навіть найтяжчі поранення – не вирок, якщо поруч є фахівці, передові розробки та віра в те, що життя триває.

В Україні цей шлях лише починається, але кожен крок у напрямку розвитку реабілітаційних технологій – це шанс для наших захисників жити повноцінним життям, а не лише виживати



