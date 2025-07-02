Інтерфакс-Україна
Колонки
16:11 02.07.2025

Автор ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Як Ізраїль показав світу, що точність — нова сила: урок для України

3 хв читати
Як Ізраїль показав світу, що точність — нова сила: урок для України

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Сьогодні Ізраїль не просто захистив себе. Він зробив те, що мало хто очікував і майже ніхто не вірив,  показав, як виглядає війна майбутнього: без зайвого галасу, без масових втрат, без тривалого вторгнення,  але з хірургічною точністю, стратегічною ясністю й технічною витонченістю.

Операція «Висхідний Лев» увійде в історію як зразок того, що у XXI столітті сила — це не лише міць, а й розум. 

І як консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, я бачу у цій перемозі не лише безпеку для Ізраїлю, а й урок для українців.

Коли війна виглядає як нейрохірургія

Ізраїльські сили завдали синхронізованого удару по понад 200 стратегічних цілях на території Ірану, ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі, Ісфахані, штабах КСІР, об’єктах запуску дронів Shahed, які атакували українські міста.

Що особливо: удар було нанесено на відстані понад 1500 км — це якби Україна провела точкову операцію на Уралі, не перетнувши кордон, без жодної втрати. Це масштаб, який неможливо уявити без технологій, розвідки та непомильної координації.

Моссад: тінь, яка працює роками

Успіх операції — це не лише заслуга пілотів чи алгоритмів. Це результат років агентурної роботи: виведення з ладу іранських центрифуг, ліквідації науковців, GPS-маячки в логістиці, перехоплення радіоперемовин.

Мене часто питають в Україні: чи дійсно “Моссад” настільки сильний? Так. Але не тому, що вони “всесильні”, а тому, що вони вчаться мислити стратегічно. І ізраїльтяни, як і українці, знають: виживання — це не розкіш, це дисципліна.

Дрони, що били по Києву — знищені 

Україна добре знає, що таке Shahed‑136. Дешеві, але смертоносні дрони Ірану нищили енергетику, забирали життя цивільних, тримали міста в темряві.

І от  Ізраїль знищив виробничі комплекси цих дронів. Не лише для себе, а й, як я вірю, частково для України. Це не декларація солідарності, це конкретна дія.

Головний парадокс: перемога без тріумфу

Операція тривала 12 днів. Ізраїль не скликав гучних брифінгів, не показував відео з безпілотників у TikTok. Бо справжня перемога — це коли немає жодного загиблого зі свого боку, коли цілі уражено з точністю до метра, а ворог не встиг навіть розгорнути ППО.

Це була не помста. Це було стримування. Це був крик: “Ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоби ніхто не сумнівався, Ізраїль не дозволить знищити себе”.

Аналогії з Україною: чи можливе “Висхідний Лев” по-українськи?

Так. Але для цього потрібна системна розвідка, союзницька підтримка, автономна дронова програма, власне високоточне озброєння і, що найголовніше,  довіра суспільства до власної армії. Те, чим вже володіє українська нація рішучість, героїзм, бойовий дух,  повинно бути доповнене технічним проривом.

Україна вже на цьому шляху. Ізраїль може бути не лише союзником, а й наставником у цій трансформації.

Тож, коли ізраїльські F-35I зникли з радарів десь над гірською Іраном, а центрифуги перестали крутитися — це був не просто момент військової переваги. Це був момент історичної гідності.

Ізраїльтяни хочуть, щоби їхні діти не прокидалися від сирен. Як і в Україні.

І саме тому Ізраїль і Україна такі близькі не лише у спільних викликах, а й у праві на перемогу. Тиху, точну, неминучу.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 12.06.2025
Середовище вирішує все: чому я більше інвестую в людей, ніж у нерухомість

Середовище вирішує все: чому я більше інвестую в людей, ніж у нерухомість

14:09 09.05.2025
Стартап-нація під обстрілами: як війна не зупинила венчурні інвестиції в Ізраїлі і який досвід може перейняти Україна

Стартап-нація під обстрілами: як війна не зупинила венчурні інвестиції в Ізраїлі і який досвід може перейняти Україна

15:23 27.03.2025
Урок Ізраїлю: чому територіальні поступки не гарантують миру

Урок Ізраїлю: чому територіальні поступки не гарантують миру

13:19 27.02.2025
Ізраїльські технології, що допомагають військовим повернутися до життя: приклад для України

Ізраїльські технології, що допомагають військовим повернутися до життя: приклад для України

12:59 07.02.2025
Як Ізраїль відбудовувався після воєн: корисні кейси для України

Як Ізраїль відбудовувався після воєн: корисні кейси для України

07:47 10.12.2024
Маніпуляції Amnesty International: як їхні звіти стають інструментом пропаганди проти Ізраїлю та України

Маніпуляції Amnesty International: як їхні звіти стають інструментом пропаганди проти Ізраїлю та України

12:38 14.11.2024
Середньорічний темп зростання світового роздрібного сектору: перспективи для України

Середньорічний темп зростання світового роздрібного сектору: перспективи для України

ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ

Від виживання до перемоги

СЕРГІЙ МАГЕРА

Обережно - заміновано: скільки років знадобиться, аби зробити Україну безпечною

ІГОР БУРАКОВСЬКИЙ

Україна: очікування від 2023 року. Тези

АНТОН ГЕРАЩЕНКО

путін уже програв. Але ми ще не перемогли

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЕНКО

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ОСТАННЄ

МАКСИМ ТКАЧЕНКО

Безпекові ризики чи підтримка України? Спрощуємо законодавство для іноземних волонтерів

ОЛЕКСАНДР ДОМБРОВСЬКИЙ

Нафтова рапсодія 2025. Aбо хто кому диригент?

СВІТЛАНА БАРСУЧЕНКО

Зруйнована, але не зламана: як ми відродили BG LAB після ракетного удару

ДАНА ЯРОВА

Інституційна криза тилу: коли контролер стає режисером гри

ФІЛЕМОН ЯНГ

ООН80: Наші досягнення мають надихати нас на краще майбутнє

ІГОР ПЕТРЕНКО

Аналіз перемир'я Ізраїль-Іран та його глобальних наслідків

ВОЛОДИМИР КРЕЙДЕНКО

Не гальмувати прогрес: чому скасування пільг для електромобілів — крок назад

ІГОР КОПИТІН

Чому потрібно відкрити експорт зброї та як це допоможе оборонній галузі

ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО

31 рік героїзму, технологій і перемог. Підрозділ, що задає стандарти війни майбутнього

БРАТ КАПРАНОВ

Множинне громадянство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА