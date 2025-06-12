Інтерфакс-Україна
Колонки
13:20 12.06.2025

Автор ОЛЕГ ВИШНЯКОВ

Середовище вирішує все: чому я більше інвестую в людей, ніж у нерухомість

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Середовище вирішує все: чому я більше інвестую в людей, ніж у нерухомість

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Колись я думав, що найцінніше — це квадратні метри. Будівлі, земля, бетон. Що якщо ти вкладаєш у нерухомість — то ніколи не програєш.
Частково це правда. Але з досвідом я зрозумів: нерухомість — це просто актив.
А люди — це мультиплікатор.

Людина важливіша за стіну

У моїх готелях є номери преміум-класу, але найчастіше саме від ставлення персоналу залежить, чи повернеться клієнт.
У ритейлі — дизайн може бути бездоганним, але якщо в команді немає культури турботи, клієнт піде.
У будь-якому бізнесі — можна втратити офіс, але якщо зберегти сильну команду, бізнес відновиться.

Я бачив, як компанії з шикарними офісами валяться, бо зсередини там — пусто. І я бачив, як стартапи з мінімумом ресурсу проривалися тільки завдяки одній речі — сильному середовищу.

 

Що таке “правильне середовище”? Це не про глянцеві івенти чи спільні фотки на бізнес-форумах. Це про оточення, яке не дає тобі зупинитися.
 

Про людей, які не питають: «Навіщо тобі ще одна компанія?» — а питають: «Чим я можу допомогти, щоб ти запустив це швидше?»

Це ті, хто штовхає тебе вперед, навіть коли ти сам починаєш сумніватися.

Молодь надихає — і це не кліше. Я навмисно оточую себе тими, хто молодший, швидший, сміливіший. Тому що вони не зашорені. Вони не бояться питати. Вони мислять інакше.
І найважливіше — в них немає “неможливо” в лексиконі.

З ними ти не старієш. З ними — ризикуєш. А ризик, як не крути, — рушій у бізнесі.

Я член різних спільнот та бізнес-клубів. Бо я переконався: кластер сильних людей — це найприбутковіша інвестиціям свии.

Один щирий діалог із людиною, яка пройшла інший шлях — може зекономити тобі місяці, а то й роки помилок.
Один майстермайнд може принести ідею, яка переросте в новий бізнес.
Один талант, якому ти дав шанс, може побудувати підрозділ, який виросте у самостійний бізнес.

Ти — це твоє оточення

Якщо навколо тебе тільки ті, хто нічого не будує, не ризикує і не горить — ти потихеньку тухнеш. А якщо навколо тебе драйвові, відкриті, глибокі — ти ростеш, навіть не помічаючи цього.

Тому я щодня обираю: менше контролювати — більше довіряти, менше рахувати метри — більше рахувати потенціал людей.

Підсумувати я хочу простими висновками. 

Можна володіти десятками об’єктів нерухомості й залишитись один. А можна створити живу екосистему — і мати щось значно більше, ніж просто бізнес.

Середовище вирішує все. У моїй системі координат — це головний актив. І саме він генерує дохід, енергію, ідеї та справжнє задоволення від справи.

 

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