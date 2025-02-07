Як Ізраїль відбудовувався після воєн: корисні кейси для України

Олег Вишняков, бізнесмен, Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України

Ізраїль — це країна, яка за свою сучасну історію пройшла через численні війни, руйнування й виклики. Проте сьогодні він є однією з найбільш розвинених держав світу з потужною економікою, високими технологіями та ефективною інфраструктурою. Досвід Ізраїлю у відновленні після воєн може стати цінним уроком для України, яка також переживає період важких випробувань. Розглянемо ключові аспекти ізраїльської моделі відбудови та її потенційне застосування в українських реаліях.

Стратегічне планування та мобілізація ресурсів

Ізраїль завжди розглядав відновлення країни як стратегічний пріоритет. Після кожного військового конфлікту уряд швидко запускав довгострокові плани відбудови, що включали не лише фізичне відновлення інфраструктури, а й створення умов для економічного розвитку. Було залучено державні та міжнародні ресурси, активізовано бізнес-спільноту та науково-дослідницький сектор. Однією з ключових програм відбудови стала Програма розвитку пустель Negev, яка сприяла розширенню сільськогосподарських земель та інфраструктури в регіоні.

Для України: Важливо мати чітку, узгоджену на державному рівні стратегію відновлення, яка охоплює не лише екстрені заходи, а й довгострокові перспективи розвитку. Потрібно залучати до цього процесу як державні установи, так і приватний бізнес, міжнародних партнерів, громади та волонтерські ініціативи.

Програми відновлення житла та інфраструктури

Після військових конфліктів в Ізраїлі діяли комплексні програми, спрямовані на швидке відновлення житлових будинків, доріг, шкіл і лікарень. Серед найефективніших програм варто відзначити:

Програму компенсацій за пошкодження житла ( Israel Tax Authority – Property Tax and Compensation Fund ) , яка забезпечує громадянам фінансову допомогу для відновлення зруйнованого майна.

, яка забезпечує громадянам фінансову допомогу для відновлення зруйнованого майна. Фонд національного страхування ( Bituach Leumi ) , що надає компенсації мешканцям постраждалих регіонів, а також підтримує людей, які втратили житло через військові дії.

, що надає компенсації мешканцям постраждалих регіонів, а також підтримує людей, які втратили житло через військові дії. Державні гранти на будівництво захищених приміщень ( Home Front Command Grants ), що дозволяють ізраїльтянам зміцнювати свої оселі та підвищувати їхню безпеку.

Для України: Важливо створити ефективні державні механізми компенсацій за зруйноване житло, а також розробити програми відбудови, які будуть швидко та прозоро реалізовуватись. Впровадження системи грантів і податкових пільг для людей, які інвестують у відновлення своїх осель, може значно пришвидшити цей процес.

Програми підтримки бізнесу та економічного відновлення

Окрім житла, важливим напрямком стало відновлення економіки, адже війни не лише руйнували міста, а й завдавали величезних збитків підприємствам. В Ізраїлі діють спеціальні програми підтримки бізнесу:

Фонд компенсації за непрямі збитки – виплачує підприємцям компенсації за втрати, спричинені евакуацією, перебоями у виробництві та руйнуванням інфраструктури.

– виплачує підприємцям компенсації за втрати, спричинені евакуацією, перебоями у виробництві та руйнуванням інфраструктури. Програми підтримки малих та середніх підприємств – передбачають безвідсоткові кредити та державні субсидії для відновлення бізнесу після атак.

– передбачають безвідсоткові кредити та державні субсидії для відновлення бізнесу після атак. Національні інвестиційні програми – стимулюють залучення приватних інвестицій у регіони, які зазнали найбільших втрат.

Для України: Відбудова країни неможлива без відновлення економіки. Державна підтримка бізнесу через податкові пільги, безвідсоткові кредити та компенсації за руйнування стане основою для швидкого повернення підприємств до роботи. Досвід Ізраїлю показує, що розвиток високотехнологічного сектору та залучення міжнародних інвесторів може стати потужним двигуном відновлення.

Висновки: між трагедією та надією

Руйнування, яких зазнала Україна, — це не просто втрати матеріальних ресурсів. Це зруйновані міста, спалені села, понівечені дитячі майданчики, де ще нещодавно лунав дитячий сміх. Це тисячі життів, що вже ніколи не повернуться. Кожен будинок, кожен міст, кожна школа, що були стерті з лиця землі, — це історії людей, які мріяли, любили, будували своє майбутнє.

Але навіть крізь цей біль пробивається світло надії. Ізраїль довів, що навіть після тяжких війн можна не просто відновити країну, а й зробити її передовою та інноваційною. Головні уроки для України — це стратегічне планування, інвестиції в технології, підтримка людського капіталу та тісна співпраця між державою, бізнесом і міжнародними партнерами.

Україна сьогодні стоїть перед вибором: просто повернутися до довоєнного стану чи використати можливість для масштабного переосмислення свого майбутнього.

Відбудова має стати не лише процесом відновлення зруйнованого, а й фундаментом для сильної, безпечної та інноваційної держави. Це шанс перетворити втрати на основу для нових можливостей, створити країну, якою пишатимуться наступні покоління. І в цьому процесі досвід Ізраїлю може стати важливим дороговказом.