Інтерфакс-Україна
Економіка
16:21 25.04.2025

НБУ прогнозує зростання імпорту газу 2025р до $2,9 млрд через атаки РФ

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НБУ прогнозує зростання імпорту газу 2025р до $2,9 млрд через атаки РФ

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання імпорту газу до $2,9 млрд у 2025 році через руйнування Росією газової інфраструктури, частково його профінансують міжнародні партнери.

"На прогнозному горизонті видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки – як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств", – зазначив Нацбанк у опублікованому Інфляційному звіті за квітень 2025 року.

Регулятор очікує, що потреба в закупівлях газу поступово зменшиться у 2026 році – до близько $1,1 млрд, а у 2027 році впаде до $0,4 млрд.

"Збереження дефіциту е/е і втрати газової добувної промисловості стримуватимуть відновлення ВВП на прогнозному горизонті та посилюватимуть залежність енергетичного та промислового секторів економіки від імпорту, що генеруватиме відповідні цінові ризики, які можуть перекладатися й на споживчі ціни", - додали в НБУ.

Зазначається, що значні ризики подальших руйнувань енергетичної інфраструктури зберігаються, і їх реалізація може ще сильніше стримувати зростання ВВП та посилювати інфляційний тиск. Водночас позитивним чинником для прогнозу залишається можливість швидшого відновлення електричної чи газової інфраструктури або введення нових потужностей.

Як повідомлялось, за три роки повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 30 масованих комплексних атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких сягають мільярди доларів.

Як повідомлялося з посиланням на екскерівника Оператора ГТС України (ОГТСУ) Сергія Макогона, Україні, зважаючи на обсяги власного видобутку, потрібно до початку опалювального сезону 1 листопада 2025 року імпортувати 5,5-6,3 млрд куб. м газу, що потребуватиме приблизно $2,5-3 млрд. За його оцінками, до початку наступного опалювального сезону необхідно мати у ПСГ мінімум 9 млрд куб. м запасів (без буферного газу), бо досвід цього року показав: починати сезон з меншими запасами вкрай ризиковано, оскільки на його кінець запаси впали приблизно до 0,68 млрд куб. м.

Своєю чергою член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович наприкінці березня сказав, що до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Група "Нафтогаз" від початку цього року законтрактувала 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в країну в рамках підготовки до наступної зими і ще 300 млн куб. м LNG "Нафтогаз" закупив у польської ORLEN. Компанія також веде перемовини із урядом і міжнародними фінансовими інституціями про залучення фінансування в обсязі EUR1 млрд для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу.

Як стверджує Макогон, гарантовані можливості по імпорту газу становлять приблизно 50 млн куб. м на добу, тому щоб імпортувати 4,6 млрд куб. м газу потрібно три місяці, а 5,6-6,3 млрд - чотири місяці, і це за умов 100%-го завантаження, чого комерційно складно досягти.

Таким чином, він вважає: щоб встигнути імпортувати необхідні обсяги до 1 листопада, потрібно починати імпорт суттєвих обсягів газу вже з травня.

Теги: #нбу #імпорт_газу

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