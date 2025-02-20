Імпорт газу залежатиме від наслідків обстрілів РФ газової інфраструктури

Обсяги імпорту в Україну природного газу залежатимуть від обсягів втрати власного видобутку внаслідок атак РФ по газовій інфраструктурі, вважає голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Газ потрібно буде імпортувати стільки, скільки буде втрачено внаслідок обстрілів видобутку. Якщо у нас видобуток внаслідок обстрілів зменшується, то, відповідно, цей обсяг треба імпортувати, щоб підтримати баланс", - сказав віну коментарі "Енергореформі" в кулуарах "Solar Invest Forum Ukraine" від Асоціації сонячної енергетики України в четвер.

Глава енергокомітету зазначив, що приблизно йому відомі втрати видобутку внаслідок атак, але "дати цю інформацію, значить, поінформувати ворога, наскільки результативними були обстріли, а цього не треба робити".

Герус підтвердив, що необхідність імпорту газу постала насамперед через обстріли, які не можна було прорахувати.

"Я ж не знаю, що буде наприкінці лютого, на початку березня, будуть морози чи ні. Але станом на сьогодні імпорт відбувається плюс-мінус так, щоб не відчувати проблем від втраченого видобутку", – вказав Герус.

Він припустив, що у групи "Нафтогаз" зараз є кошти для імпорту, але їх, можливо, доведеться залучати ззовні для закупівлі газу навесні з розрахунку на наступний ОЗП.

"Одна проблема - зараз пройти опалювальний сезон, інша - підготуватися до наступного. І їх треба в міру наближення розв'язувати: спочатку – поточну, а потім – про наступну зиму", – сказав глава енергокомітету.

За його словами, ППО - це найбільш ефективний захист, у тому числі для газової інфраструктури, "але це не так просто зробити".

"Треба також намагатися розосереджувати все що, можна розосередити, і будувати захисні споруди там, де можна", – додав він.