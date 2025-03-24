Співзасновник групи "Приват" Мартинов звинувачує експартнерів у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд

Співзасновник фінансово-промислової групи "Приват" Олексій Мартинов, який в серпні минулого року заявив про намір судитися з експартнерами Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським за повернення до операційного управління активами, звинувачує їх у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд.

"Вони використовували благодійний фонд однієї з релігійних організацій міста Дніпро, у якому були засновниками, для відмивання коштів, викрадених у держави. Загалом через цей фонд відмито понад пʼять мільярдів гривень", – стверджує Мартинов у "Зверненні до всіх правоохоронних органів України" у Facebook у понеділок.

Бізнесмен додав, що цю "оборудку" Боголюбов і Коломойский здійснювали протягом кількох років.

Мартинов закликав правоохоронців провести термінове розслідування та надати правову оцінку цим діям.

Фінансово-промислова група "Приват" раніше об'єднувала десятки підприємств по всій країні, що працюють у сферах банківської діяльності, феросплавів, нафтопродуктів, добрив і агробізнесу.

Коломойський уже півтора роки перебуває в ізоляторі СБУ, це відомство спільно з Офісом генпрокурора і Бюро економічної безпеки обвинуватило його в незаконних діях із банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн до каси ПриватБанку, а також заволодінні понад 5,3 млрд грн, які надалі було легалізовано.

Також детективи БЕБ заявляли, що довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність і подальшої легалізації отриманих незаконним шляхом понад 4 млрд грн. Коломойський заперечує всі обвинувачення проти нього.

Боголюбов наприкінці червня 2024 року виїхав з України. Офіс генпрокурора згодом заочно повідомив йому про підозру в незаконному заволодінні паспортом іншої особи та незаконному перетині кордону за сприяння прикордонника. Водночас у пресслужбі Боголюбова стверджують, що бізнесмен виїхав із країни як громадянин України з дотриманням усіх норм і законів.