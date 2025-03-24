Інтерфакс-Україна

Події

21:36 24.03.2025

Співзасновник групи "Приват" Мартинов звинувачує експартнерів у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд

2 хв читати
Співзасновник групи "Приват" Мартинов звинувачує експартнерів у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд

Співзасновник фінансово-промислової групи "Приват" Олексій Мартинов, який в серпні минулого року заявив про намір судитися з експартнерами Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським за повернення до операційного управління активами, звинувачує їх у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд.

"Вони використовували благодійний фонд однієї з релігійних організацій міста Дніпро, у якому були засновниками, для відмивання коштів, викрадених у держави. Загалом через цей фонд відмито понад пʼять мільярдів гривень", – стверджує Мартинов у "Зверненні до всіх правоохоронних органів України" у Facebook у понеділок.

Бізнесмен додав, що цю "оборудку" Боголюбов і Коломойский здійснювали протягом кількох років.

Мартинов закликав правоохоронців провести термінове розслідування та надати правову оцінку цим діям.

Фінансово-промислова група "Приват" раніше об'єднувала десятки підприємств по всій країні, що працюють у сферах банківської діяльності, феросплавів, нафтопродуктів, добрив і агробізнесу.

Коломойський уже півтора роки перебуває в ізоляторі СБУ, це відомство спільно з Офісом генпрокурора і Бюро економічної безпеки обвинуватило його в незаконних діях із банківськими документами під час фактичного невнесення 5,8 млрд грн до каси ПриватБанку, а також заволодінні понад 5,3 млрд грн, які надалі було легалізовано.

Також детективи БЕБ заявляли, що довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність і подальшої легалізації отриманих незаконним шляхом понад 4 млрд грн. Коломойський заперечує всі обвинувачення проти нього.

Боголюбов наприкінці червня 2024 року виїхав з України. Офіс генпрокурора згодом заочно повідомив йому про підозру в незаконному заволодінні паспортом іншої особи та незаконному перетині кордону за сприяння прикордонника. Водночас у пресслужбі Боголюбова стверджують, що бізнесмен виїхав із країни як громадянин України з дотриманням усіх норм і законів.

 

 

 

 

Теги: #мартинов #суд #приват

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:23 22.03.2025
Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку в перетині кордону, повідомив адвокат

Суд визнав протиправним рішення про відмову Порошенку в перетині кордону, повідомив адвокат

21:05 21.03.2025
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

07:08 19.03.2025
Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" подали до суду через припинення гранту

Радіо "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" подали до суду через припинення гранту

21:15 17.03.2025
Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

18:04 17.03.2025
Суд закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - ЗМІ

Суд закрив справу щодо нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - ЗМІ

19:14 04.02.2025
Співвласник "Привату" підтримує передачу НЗФ в АРМА для стабілізації роботи заводу

Співвласник "Привату" підтримує передачу НЗФ в АРМА для стабілізації роботи заводу

00:40 22.08.2024
Співзасновник групи «Приват» Мартинов має намір судитися за повернення до операційного управління активами - ЗМІ

Співзасновник групи «Приват» Мартинов має намір судитися за повернення до операційного управління активами - ЗМІ

15:05 20.06.2024
ПриватБанк почав приймати заявки на кредитування розподіленої генерації за програмою "5-7-9%"

ПриватБанк почав приймати заявки на кредитування розподіленої генерації за програмою "5-7-9%"

19:29 28.09.2022
Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

19:54 24.05.2022
Позов ПриватБанку до ексвласників зріс до $4,5 млрд через перенесення слухання у Лондоні на червень-2023

Позов ПриватБанку до ексвласників зріс до $4,5 млрд через перенесення слухання у Лондоні на червень-2023

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

Зеленський про обстріл Сум: Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати

В Сумах вже 88 постраждалих внаслідок удару РФ, серед них 17 дітей – міськрада

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Сумах збільшилась до 74, серед них 13 дітей – міськрада

Внаслідок удару РФ по Сумах відомо про 65 поранених, серед них 14 дітей – прокуратура

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 138 ворожих атак - Генштаб

Переговорні команди в Саудівській Аравії працюють над розширенням перемир'я на Чорне море – Держдеп США

БпЛА впав на дитячий майданчик у Харкові, без постраждалих - Синєгубов

Зеленський провів Ставку: Будемо розширювати програму контрактів для 18-24 річних

Зеленський очікує доповіді про повторну зустріч в Ер-Ріяді української команди з американською після зустрічі тією з росіянами

Сибіга: Росіяни часто кажуть, що "Русский мир" ніде не закінчується, але єдине, що ніколи не закінчується – російське варварство

Зеленський про обстріл Сум: Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати

У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетного удару РФ

Посли G7 вітають підписання Зеленським закону про створення спеціальних адміністративних судів

Трамп заявив, що очікує підписання угоди з Україною про видобуток корисних копалин "найближчим часом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА