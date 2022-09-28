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19:29 28.09.2022

Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

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Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду повністю відмовив у задоволенні касації "Океанмашу", який просив позбавити державний ПриватБанк права власності на один із офісів у Дніпрі, повідомила пресслужба агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

"Сьогодні відбулося фінальне засідання з розгляду касаційної скарги, за результатом якого компанії-позивачу було повністю відмовлено у задоволенні касаційної скарги. Постанову суду апеляційної інстанції залишено без змін", - йдеться у повідомленні.

Банк нагадав, що 26 листопада 2020 року суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги компанії, яка претендувала на офісне приміщення, вартістю понад 152 млн грн, що перейшло у власність банку в серпні 2016 року, за три місяці до націоналізації ПриватБанку, в результаті звернення стягнення на іпотечне майно з метою погашення за кредитом особи, пов'язаної з колишніми власниками банку.

Центральний апеляційний суд міста Дніпро у квітні задовольнив апеляції ПриватБанку та Дніпропетровської обласної прокуратури та повністю відмовив у позові "Океанмашу", який просив позбавити банк права власності на один із офісів у Дніпрі.

Як було встановлено Генеральною прокуратурою під час досудового слідства у 2017 році, колишнім керівництвом ПриватБанку під час залучення від Національного банку України кредитів рефінансування надавалися позики на неринкових і заздалегідь невигідних для банку умовах пов'язаним із ним компаніям. НВ ТОВ "Океанмаш" виступало майновим поручителем за кредитами пов'язаних осіб, зазначила пресслужба банку.

Теги: #суд #приват #офіс #власність

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