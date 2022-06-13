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14:16 13.06.2022

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

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Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

У поліцейській базі "Блок-пост", через яку проходить перевірка для виявлення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), вже міститься понад 2 млн даних, зокрема про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР", повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, як так вийшло, що величезна кількість ДРГ опинилась у Києві напередодні війни, голова Нацполіції зазначив, що виявлення ДРГ не є прямою компетенцією поліції, проте з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські допомагали спецслужбам боротися із такими групами.

"Для цього у нас створено базу "Блок-пост", куди внесено понад 2 млн даних про членів незаконних збройних формувань і анексованого Криму, і "ЛНР" та "ДНР". У цій базі - всі злочинці, які є в наших базах даних, які могли бути, наприклад, завербовані, колаборанти тощо", - наголосив голова Нацполіції.

Він уточнив, що ця база постійно оновлюється: "Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч людей, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб".

"Тобто всіх, хто сідає в поїзд, усіх, хто проїжджає блокпост, ми перевіряємо через нашу систему і через цей реєстр", - пояснив голова Нацполіції.

Клименко повідомив, що під час перевірки з цієї бази поліцейські виявили понад 230 людей, які перебували в розшуку, і передали їх відповідним органам, а також встановили понад 1500 підозрілих осіб, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

Крім того, як розповів голова Нацполіції, міжнародні партнери надали українським поліцейським програму встановлення особи за обличчям.

"Із 75% вірогідності можемо встановити особу за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, який чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - додав Клименко.

Теги: #нзф #реєстр

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