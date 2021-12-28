Інвестиції

16:45 28.12.2021

TIU Canada демонтувала сонячну станцію в Нікополі через невирішений конфлікт із НЗФ

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TIU Canada демонтувала сонячну станцію в Нікополі через невирішений конфлікт із НЗФ

 TIU Canada ("Екотехнік Нікополь") демонтувала обладнання своєї сонячної електростанції у Нікополі через невирішений конфлікт із Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ), йдеться у матеріалі на сайті "Голос Америки".

За словами гендиректора TIU Canada Майкла Юрковича, після відключення у березні 2020 року СЕС від електромережі з подальшим її простоєм та низки негативних судових рішень власники НЗФ запропонували продати їм станцію за безцінь, після чого було вирішено її демонтувати.

"Ця ситуація не унікальна для останніх двох років у цій країні. Уряди світу, інші закордонні інвестори, люди в діаспорі мають визнати, що ця ситуація зачіпає не лише TIU - вона зачіпає багато бізнесів і стає все гіршою, і ми більше не хочемо грати в цю гру", - заявив він.

Як повідомлялося, НЗФ 2 березня 2020 року повністю відключив від електромережі сонячну електростанцію потужністю 10,5 МВт ТОВ "Екотехніка Нікополь" (TIU Canada). У TIU Canada зазначали, що НЗФ скористався тим, що СЕС підключена до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив ремонтними роботами.

TIU Canada працює в Україні з 2016 року. Компанія ввела в експлуатацію СЕС 10,5 МВт у Нікополі в січні 2018 року, СЕС 11 МВт у Миколаївській області - у квітні 2019 року. Крім того, TIU Canada запустила СЕС 33 МВт в Одеській області. Інвестиції компанії, яка стала першим інвестором в Україні у рамках Канадсько-української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA), в сонячну енергетику становлять понад $65 млн.

Нікопольський завод феросплавів контролюють група EastOne, створена восени 2007 року у результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві - Дніпро).

 

Теги: #сес #tiu_canada #нзф #демонтаж
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