В Києві будуть демонтовані пам’ятники Булгакову та Ахматовій – Київрада

Депутати Київради на засіданні 18 грудня підтримали рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.

"Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському; Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову, символічного знаку "Київ – місто-герой" із зображенням п’ятикутної зірки; пам’ятного каменю на честь 100-річчя Леніна; меморіальної дошки Петру Чайковському; меморіальної дошки з написом: "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва", - повідомляє пресслужба Київради.

Крім того, рішення Київради також передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням. Зокрема, йдеться про демонтаж написів на фасаді ринку "Житній", із збереженням декоративного оздоблення фасаду, вилучення герба СРСР зі знаку межі Києва на Великій Кільцевій дорозі, біля зупинки "вул. Жмеринська", Святошинський район, та інших.

Також планується здійснити капітальний ремонт пам’ятного знаку "Нульовий кілометр" на Майдані Незалежності, із вилученням назв російських міст і приведенням об’єкта у відповідність до актуальних назв українських міст;

Як наголосила заступниця голови КМДА, голова міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, депутатка Київради Ганна Старостенко, Київ уже понад 10 років послідовно переосмислює власний публічний простір.

"Ця політика базується на фахових експертних висновках і відкритому діалозі із громадою. Кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно – з урахуванням історичного контексту, символічного значення та чутливості теми для громади. Водночас Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення в публічному просторі столиці", – зазначила Старостенко.

Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України.