Інтерфакс-Україна
Події
09:44 06.08.2025

У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

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У місті Болград Одеської області демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"Демонтаж провели відповідно до закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", а також на підставі наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Згідно з цим наказом, об’єкт визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що рішення про вилучення пам’ятника з публічного простору було ухвалено ще 11 вересня 2024 року виконавчим комітетом Болградської міської ради, тоді ж у громаді розпочали системну роботу з позбавлення публічного простору символів, пов’язаних із російською імперською спадщиною.

Так, у межах цієї роботи в 2024 році було також перейменовано парк, на території якого стояв пам’ятник Пушкіну - за результатами громадського обговорення депутати міської ради затвердили нову назву "Болградський міський парк".

Теги: #памятник #одеська_область #мінкультури #демонтаж

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