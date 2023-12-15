Частину демонтованих у Києві пам'ятників передано до Парку радянського періоду в Путивлі

На території Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова (Київ, вул. Медова, 1) перебувають на тимчасовому зберіганні десять демонтованих пам'яток, дві пам'ятки передано Державному історико-культурному заповіднику в Путивлі, повідомили в Департаменті культури КМДА у відповідь на інформзапит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі на території Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова перебувають на тимчасовому зберіганні десять демонтованих пам'ятників. Протягом 2020 року Державний музей авіації України ім. О. К. Антонова передав комунальному закладу Сумської обласної ради "Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі" пам'ятник Примакову та фрагменти пам'ятника чекістам", - повідомив директор департаменту Сергій Анжияк.

До складу Державного історико-культурного заповідника в Путивлі входить Музей монументального мистецтва тоталітарних часів "Парк радянського періоду" у Спадщанському лісі, створений у 2016-2019 рр.

Як повідомлялося, у 2015 році пропонувалося створити Музей тоталітарної пропаганди на території ВДНГ. Наразі демонтовані в столиці пам'ятники переміщують на територію музею авіації. Зокрема, як сказано у відповіді, серед демонтованих пам'ятники Ватутіну, Островському, Щорсу, Пушкіну, які "належать до об'єктів права комунальної власності громади міста Києва". За інформацією Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова, перенесені на територію музею демонтовані пам'ятники не обліковуватимуть на балансі закладу.

Анжияк також уточнив, що монітор "Залізняків" із Парку Моряків не буде демонтовано.

"Рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 № 6880/6921 "Про затвердження переліку об'єктів, що підлягають усуненню з публічного простору Києва" корабель-пам'ятка монітор "Залізняків" не внесено до переліку об'єктів, що підлягають усуненню з публічного простору Києва", - повідомив він.