Демонтаж комуністичної та радянської символіки у київському метро залишилось провести на трьох станціях - КМДА

Демонтаж комуністичної та радянської символіки згідно прийнятого у 2015 році законодавства залишилось провести на трьох станціях київського метрополітену – на "Майдані Незалежності", "Вокзальній" та на станції "Палац "Україна", повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"КП "Київський метрополітен" продовжує поетапно виконувати роботи з демонтажу комуністичної та радянської символіки на станціях підземки відповідно до законодавства України, прийнятого у 2015 році. Загалом на початок 2015 року на 9 станціях київського метрополітену в публічному просторі залишалась символіка комуністичного і тоталітарного режимів", - йдеться у повідомленні КМДА на сайті у понеділок.

Йдеться про такі станції – "Героїв Дніпра"; "Вокзальна", "Майдан Незалежності", "Палац "Україна", "Театральна", "Політехнічний інститут", "Шулявська", "Берестейська" та "Лісова".

Зазначається, що на цих станціях були розміщені бюсти радянських діячів, символіка сухопутних військ радянського союзу, георгіївська стрічка, карбування "Зірки червоної армії", слова "комунізм". Особливо багато було зображень саме "серпа і молота" на різних станціях підземки. Нині більшу частину цієї символіки демонтували, а частину – через охоронний статус станцій як пам’яток – тимчасово замаскували до отримання необхідних дозволів на проведення демонтажних робіт.

"Наразі залишилось провести роботи з демонтажу зображення "серпа та молота" з колійних стін на станції "Майдан Незалежності", панно (медальйони) на пілонах середнього залу станції "Вокзальна" та мозаїчне панно червоноармійця на станції "Палац "Україна". Усі елементи радянської символіки наразі замасковані та не перебувають у публічному доступі", - уточнили у пресслужбі КМДА.

Крім того, в межах декомунізації перейменували три станції київського метрополітену, а саме "Почайна" (колишня "Петрівка"); "Звіринецька" ("Дружби народів"), "Площа Українських Героїв" ("Площа Льва Толстого").