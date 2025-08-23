Інтерфакс-Україна
13:41 23.08.2025

Метро "Майдан незалежності" зачинять на День незалежності вранці, низку наземних маршрутів скоротять

Станція київського метрополітену "Майдан незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів у першій половині дня 24 серпня через проведення заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство "Київський метрополітен".

"Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі. У разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття", - йдеться в повідомленні

В той же час низка маршрутів автобусів і тролейбусів в Києві також курсуватиме зі змінами руху. Зокрема автобуси №№110, 111 та 114 з 7:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 11:00) будуть скорочені до Європейської площі, а автобус №62 – до Бесарабської (слідуватиме звідти до Ботанічного саду) та не їхатимуть Хрещатиком. Тролейбус №6 з 6:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) буде скорочено до станції метро "Лук'янівська", а №№16 та 18 перенаправлені до Повітрофлотського шляхопроводу і таким чином через Львівську та Михайлівську площі не ходитимуть.

"У КП "Київпастранс" перепрошують за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Теги: #метрополітен #день_незалежності

