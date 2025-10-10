"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух

"Зелена" гілка метро (М3) відновила рух на дистанції від станцій "Сирець" до станції "Осокорки" зі збільшеним інтервалом, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен" у п'ятницю вранці.

"Зміни в роботі "зеленої" лінії: рух поїздів – від станції "Сирець" до "Осокорки", час очікування поїзда – 6-7 хвилин. "Червона" та "синя" лінії метрополітену працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні метрополітену у Телеграмі.

Раніше повідомлялось що через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста "зелена" гілка метро (М3) працює від станцій "Сирець" до станції "Видубичі", також збільшений піковий інтервал руху поїздів, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".