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11:07 11.12.2023

Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну не стали частиною Державного музейного фонду - Білоцерковець

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Демонтовані пам'ятники Щорсу і Пушкіну не стали частиною Державного музейного фонду - Білоцерковець

Демонтовані в столиці пам'ятники, зокрема Пушкіну і Щорсу, переміщено до Державного музею авіації України ім. О. К. Антонова, однак на його баланс не взято, вони не стали частиною Державного музейного фонду, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" радник мера столиці Дмитро Білоцерковець.

"Не стали, тому що такий (музей) ще не створено. Ми дуже давно очікуємо позиції держави - створювати національний музей окупації чи іншої форми. Ми пропонували ВДНГ, це їхня (у держвласності - ІФ-У) територія", - прокоментував Білоцерковець.

Як повідомлялося, у липні 2023 року Київрада затвердила перелік пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР. Зусиллями КП "Київблагоустрій" із переліку простору столиці було вилучено понад 60 об'єктів, окрім тих, які мали охоронний статус.

У листопаді Кабінет Міністрів України ухвалив рішення вилучити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятник Олександру Пушкіну на Берестейському проспекті, пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка, а також могилу генерала армії Миколи Ватутіна в Маріїнському парку.

З реєстру також вилучили монітор "Железняков" на вул. Електриків і пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Теги: #музей #памятники

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