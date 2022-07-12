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14:28 12.07.2022

Касаційний госпсуд передав на розгляд Великої палати Верховного Суду касацію ПриватБанку на рішення про припинення зобов'язань НЗФ

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Касаційний госпсуд передав на розгляд Великої палати Верховного Суду касацію ПриватБанку на рішення про припинення зобов'язань НЗФ

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав на розгляд Великої палати Верховного Суду розгляд касації ПриватБанку (Київ) на рішення судів попередніх інстанцій про визнання припиненими зобов'язань Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) щодо одного із кредитних договорів, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 12 липня.

За словами юридичного представника ПриватБанку Андрія Пожидаєва, рішення у цій справі вплине на рішення більш ніж у 20 відкритих справах банку, зокрема як прецедент на рішення щодо судових процесів у США.

Як повідомлялося, Господарський суд Києва 22 січня 2021 року визнав припиненими усі зобов'язання НЗФ.

У позові, поданому до Канцлерського суду штату Делавер (США), ПриватБанк вказує на порушення НЗФ договірних зобов'язань за кредитним договором, зокрема щодо використання кредитних коштів на цілі, що суперечать умовам видачі, тобто не для фінансування поточної діяльності підприємства.

Крім цього, в "американському" позові, згідно з текстом постанови суду, стверджується, що НЗФ причетний до відмивання коштів та протиправної рециркуляції кредитів, що передбачало, зокрема, погашення заборгованості за кредитним договором за рахунок коштів за іншими кредитними договорами.

НЗФ, у свою чергу, вказує: оскільки будь-які зобов'язання між ним та ПриватБанком, зумовлені кредитним договором, були припинені шляхом виконання, у банку відсутні підстави для невизнання права позивача на припинення зобов'язання.

Теги: #суд #приватбанк #нзф

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