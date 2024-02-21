Економіка

17:58 21.02.2024

Сенс Банк повідомляє про труднощі з картковими платежами

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Сенс Банк повідомляє про труднощі з картковими платежами

Клієнти державного Сенс Банку через технічні проблеми зазнають труднощів зі здійсненням карткових переказів у POS-терміналах, банкоматах і оплат в інтернеті, повідомляють на офіційній сторінці фінустанови у фейсбуці.

"Через технічні проблеми наразі спостерігаються певні труднощі з картковими операціями. Це стосується оплат Sense-картками в POS-терміналах, банкоматах та в інтернеті, а також переказів", - ідеться в повідомленні держбанку.

У фінустанові зазначили, що IT-команда вже працює над усуненням техпроблем, і порадили клієнтам утриматися від проведення повторних операцій.

За даними Національного банку України, станом на 1 січня 2024 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав восьме місце (131,19 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні, його чистий прибуток за 2023 рік був на рівні 5,04 млрд грн.

Сенс Банк станом на 1 грудня 2023 року був емітентом 2,6 млн карток, або майже 2,3% від усіх карток українських банків, термін яких не сплив, проте активними з них (хоча б одна операція за останній місяць) були 558,5 тис., або 1,1% від загальної кількості на ринку.

Теги: #труднощі #платежі #сенс_банк

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