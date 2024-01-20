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04:23 20.01.2024

Apple може дозволити безконтактну оплату на своїх пристроях не через Apple Pay

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Apple може дозволити безконтактну оплату на своїх пристроях не через Apple Pay

Американська Apple Inc. готова дозволити безконтактну оплату за допомогою пристроїв на базі iOS через мобільні гаманці та платіжні сервіси інших провайдерів у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) для зняття пов'язаних із конкуренцією побоювань Європейської комісії (ЄК), ідеться в прес-релізі ЄК.

Таким чином, власникам пристроїв не доведеться обов'язково використовувати Apple Pay або Apple Wallet. Плата зі сторонніх провайдерів при цьому стягуватися не буде, а користувачі зможуть купувати товари за допомогою їхніх додатків і за межами ЄЕЗ.

ЄК протягом місяця чекатиме коментарів від зацікавлених сторін щодо цієї та інших запропонованих Apple для врегулювання побоювань поступок, включно з додаванням нових функцій і створенням механізму вирішення спорів. Поступки розраховані на 10 років.

Комісія в травні 2022 року повідомила американську компанію про свій попередній висновок, згідно з яким неможливість використання безконтактної оплати на її пристроях з додатками третіх осіб може порушувати законодавство Європейського союзу.

Акції Apple дорожчають на 0,3% на попередніх торгах у п'ятницю.

Теги: #apple #єврокомісія #платежі

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