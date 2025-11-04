Інтерфакс-Україна
Події
13:10 04.11.2025

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила п'ятий платіж Києву на суму понад EUR1,8 мдрд в рамках Ukraine Facility.

Про це у вівторок повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Україна отримає понад 1,8 млрд євро фінансування після того, як Рада ухвалила рішення про п'ятий черговий транш підтримки в рамках механізму підтримки України ЄС. Ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для п'ятого траншу, а також один невиконаний крок з четвертого траншу", - йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС зазначили, що фінансування спрямоване переважно на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи її державного управління.

В пресрелізі також вказано, що платежі в рамках Ukraine Facility "тісно пов'язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років".

Як повідомлялося раніше, Ukraine Facility, який набрав чинності 1 березня 2024 року, передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.

З цих 50 млрд євро до 32 млрд євро орієнтовно призначено для підтримки реформ та інвестицій, викладених у Плані для України. Виплати залежать від виконання визначених показників Плану.

З моменту набрання чинності Ukraine Facility Києву вже надано 6 млрд євро шляхом перехідного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та чотири транші приблизно по 4,2 млрд, 4,1 млрд, 3,5 млрд та 3,2 млрд євро відповідно.

Після оцінки Комісією запиту України на платіж 29 вересня 2025 року Рада дійшла висновку, що Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані для України, включаючи реформи судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, людського капіталу, бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетичного сектору, управління критично важливою сировиною, зеленого переходу та захисту довкілля.

Теги: #київ #платежі #єс

