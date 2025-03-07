Стан Папи Римського залишається стабільним

Папа Римський Франциск, який лікується від пневмонії, провів чергову спокійну ніч у клініці, повідомляє в п'ятницю Vatican News із посиланням на Залу друку Святого престолу.

"Папа Римський провів спокійну ніч, прокинувся близько 8:00 ранку", - йдеться в повідомленні.

Стан понтифіка вже кілька днів залишається стабільним. Останнім часом він не відчував епізодів дихальної недостатності.

У січні Франциск захворів на бронхіт, 14 лютого його шпиталізували до клініки "Агостіно Джемеллі" в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгена і лабораторних досліджень у понтифіка також виявили двосторонню пневмонію.

Папі Римському Франциску 88 років.