Інтерфакс-Україна
Події
21:34 25.04.2025

Кислиця зробив запис у Книзі жалоби в Апостольській нунціатурі у зв'язку зі смертю Папи Франциска

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Кислиця зробив запис у Книзі жалоби в Апостольській нунціатурі у зв'язку зі смертю Папи Франциска

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зробив запис у Книзі жалоби, відкритій в Апостольській нунціатурі у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска, йдеться в повідомленні МЗС України в Телеграм.

"Понтифік був символом духовного служіння, миру та надії не лише для вірян Католицької церкви, а й для мільйонів християн по всьому світу", – зазначено в повідомленні у п’ятницю.

 

 

Теги: #папа_римський_франциск

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