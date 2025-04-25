Кислиця зробив запис у Книзі жалоби в Апостольській нунціатурі у зв'язку зі смертю Папи Франциска

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зробив запис у Книзі жалоби, відкритій в Апостольській нунціатурі у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска, йдеться в повідомленні МЗС України в Телеграм.

"Понтифік був символом духовного служіння, миру та надії не лише для вірян Католицької церкви, а й для мільйонів християн по всьому світу", – зазначено в повідомленні у п’ятницю.