Події

09:52 26.02.2025

Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування,

1 хв читати
Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування,

Папа Римський Франциск продовжує лікування від пневмонії у лікарні "Агостіно Джемеллі", де перебуває уже 12 днів, його стан стабільний, повідомляє пресслужба Святого престолу.

"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз залишається стриманим. Вранці, після прийняття Євхаристії, він відновив свою трудову діяльність", - йдеться в повідомленні.

Теги: #здоровя #папа_римський_франциск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 25.02.2025
Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

19:08 14.01.2025
Принцеса Уельська заявила, що у неї настала ремісія раку

Принцеса Уельська заявила, що у неї настала ремісія раку

14:25 11.10.2024
Зеленський повідомив, що обговорював із Папою Римським Франциском питання повернення українців із полону

Зеленський повідомив, що обговорював із Папою Римським Франциском питання повернення українців із полону

16:02 25.08.2024
Папа Римський закликав, щоб в Україні жодна християнська церква не була скасована прямо чи опосередковано

Папа Римський закликав, щоб в Україні жодна християнська церква не була скасована прямо чи опосередковано

07:19 24.08.2024
Уже 5,2 тисячі українців евакуювали на лікування за кордон - МОЗ

Уже 5,2 тисячі українців евакуювали на лікування за кордон - МОЗ

01:50 21.07.2024
Лікар Байдена заявив, що в нього зберігаються кашель і хрипота

Лікар Байдена заявив, що в нього зберігаються кашель і хрипота

02:03 18.07.2024
Байден отримав позитивний результат тесту на Covid-19

Байден отримав позитивний результат тесту на Covid-19

10:39 16.05.2024
Прем'єр Словаччини у стабільному стані після замаху - міністр оборони

Прем'єр Словаччини у стабільному стані після замаху - міністр оборони

16:21 07.03.2024
Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

10:35 05.02.2024
Саакашвілі додає у вазі, невропатія і депресія зберігаються - висновок медиків

Саакашвілі додає у вазі, невропатія і депресія зберігаються - висновок медиків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

ОСТАННЄ

Міністр фінансів Франції: Британія, ФРН, Франція та інші європейські країни готові відправити війська як гаранти перемир'я

Зеленський може приїхати до Вашингтона у п'ятницю, щоб підписати меморандум про надра, Трамп чекає на нього – ЗМІ

Втрати сектору культури з недоотриманими доходами становлять $24,4 млрд

Повітряні сили: Збито 110 ворожих БпЛА, 66 – локаційно втрачені

Сили оборони уразили за добу 17 районів зосередження окупантів - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Одна людина травмована внаслідок ворожих обстрілів в передмісті Херсона - МВА

Один цивільний отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ

Одна людина загинула і дві травмовано внаслідок атаки БпЛА в Бучанському районі

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА