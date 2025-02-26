Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування,

Папа Римський Франциск продовжує лікування від пневмонії у лікарні "Агостіно Джемеллі", де перебуває уже 12 днів, його стан стабільний, повідомляє пресслужба Святого престолу.

"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз залишається стриманим. Вранці, після прийняття Євхаристії, він відновив свою трудову діяльність", - йдеться в повідомленні.