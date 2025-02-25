Події

21:22 25.02.2025

Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

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Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

Папа Римський Франциск продовжує лікування від пневмонії у лікарні "Агостіно Джемеллі", де перебуває уже 12 днів, його стан стабільний, повідомляє пресслужба Святого престолу у вівторок ввечері.

"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними. Увечері йому зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз залишається стриманим. Вранці, після прийняття Євхаристії, він відновив свою трудову діяльність", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #папа_римський_франциск #лікування

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