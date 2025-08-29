Інтерфакс-Україна
17:02 29.08.2025

Депутати пропонують 100% державне покриття витрат на лікування та реабілітацію військових

Народні депутати пропонують Верховній Раді законодавчо закріпити 100% державне покриття витрат на лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців, ветеранів і військових, звільнених з полону.

Відповідний законопроєкт №13704 про внесення змін до низки законів щодо гарантій належної медичної допомоги, реабілітації та протезування для військовослужбовців, ветеранів і звільнених з полону зареєстровано у парламенті, повідомляє сайт Верховної Ради.

Документ передбачає, що лікування та реабілітація мають здійснюватися до повного відновлення здоров’я у медичних закладах усіх форм власності та підпорядкування. Автори законопроєкту також пропонують заборонити обмеження строків лікування й реабілітації.

Законопроєкт встановлює обов’язкове направлення поранених військовослужбовців на військово-лікарську комісію (ВЛК) після завершення лікування та реабілітації. Крім того, держава має забезпечити протезування та/або ортезування сучасними високоефективними виробами з підвищеною функціональністю — із повним покриттям їх вартості за рахунок державного бюджету.

Окремо передбачено покращене харчування для ветеранів російсько-української війни в медичних закладах — на рівні, встановленому для поранених військовослужбовців.

Зміни пропонується внести до законів "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".

Серед авторів законопроєкту — народні депутати Юлія Тимошенко (фракція "Батьківщина"), Михайло Бондар ("Європейська солідарність"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє") та Лариса Білозір ("Довіра").

