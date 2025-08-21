Верховна Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону.

Відповідний законопроєкт (№13627) щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування у першому читанні підтримали 274 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.

Як повідомлялось, законопроєкт передбачає надання військовим, звільненим з полону, щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тис. грн протягом трьох місяців лікування. Згідно з законопроєктом ця норма поширюється на стаціонарне, амбулаторне лікування та реабілітацію.

Законопроєкт передбачає виплату на лікування, яке необхідне через поранення (каліцтво, травма, контузія) або захворюванні, які набуті чи загострилися під час перебування в полоні. Особи, які здалися в полон добровільно або вчинили злочин проти України не матимуть права на таки виплати.