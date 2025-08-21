Інтерфакс-Україна
Події
16:18 21.08.2025

Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

1 хв читати
Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Верховна Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону.

Відповідний законопроєкт (№13627) щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування у першому читанні підтримали 274 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.

Як повідомлялось, законопроєкт передбачає надання військовим, звільненим з полону, щомісячну додаткову винагороду в розмірі 50 тис. грн протягом трьох місяців лікування. Згідно з законопроєктом ця норма поширюється на стаціонарне, амбулаторне лікування та реабілітацію.

Законопроєкт передбачає виплату на лікування, яке необхідне через поранення (каліцтво, травма, контузія) або захворюванні, які набуті чи загострилися під час перебування в полоні. Особи, які здалися в полон добровільно або вчинили злочин проти України не матимуть права на таки виплати.

Теги: #лікування #полонені #звільнення #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 21.08.2025
Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада "Енергоатома" звільнила Котіна з посади очільника компанії

13:47 20.08.2025
Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

09:49 19.08.2025
Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

Заяву на виплати по програмі "Пакунок школяра" можна подати до 15 листопада - Міносвіти

22:24 18.08.2025
Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

07:21 18.08.2025
Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки Департаменту охорони культспадщини КМДА набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки Департаменту охорони культспадщини КМДА набрала необхідні голоси

18:45 15.08.2025
Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

12:35 15.08.2025
Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

16:54 14.08.2025
Комбат "Маґури" Ширшин пішов з посади

Комбат "Маґури" Ширшин пішов з посади

14:21 12.08.2025
Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

13:08 10.08.2025
У Фінляндії пропонують скоротити фінансування інтеграції біженців: найбільше це вплине на українців

У Фінляндії пропонують скоротити фінансування інтеграції біженців: найбільше це вплине на українців

ВАЖЛИВЕ

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

ОСТАННЄ

Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Протягом місяця Міносвіти має усунути порушення в порядку та умовах фінансування шкіл - голова комітету Ради

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

KNDS буде створювати на території України СП з ремонту військової техніки

Німеччина запропонувала проведення українсько-німецького року культури у 2027 або 2028 р.

Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА