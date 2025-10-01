20:33 01.10.2025
Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому
Кабінет міністрів України постановив, що захисники, які проходять лікування за кордоном, будуть отримувати від держави компенсацію на дорогу додому, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.
За її словами, військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації.