Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Кабінет міністрів України постановив, що захисники, які проходять лікування за кордоном, будуть отримувати від держави компенсацію на дорогу додому, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації.