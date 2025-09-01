СБУ повідомила про підозру Кадирову за наказ використовувати українських полонених як "живий щит"

Служба безпеки України зібрала нові докази воєнних злочинів голови Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

"За матеріалами справи, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Як встановило розслідування, розпорядження Кадирова було адресовано командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України. Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному.

"Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони", - зазначається в повідомленні.

В СБУ наголошують, що такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

У серпні 2022 року слідство СБУ кваліфікувало дії фігуранта як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян.