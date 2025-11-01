Інтерфакс-Україна
Економіка
12:30 01.11.2025

Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

3 хв читати
Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у жовтні цього року виросли на 41,6% порівняно із жовтнем минулого року, або на 53,4 млрд грн – до 181,8 млрд грн, такі попередні дані (на 16:00 31 жовтня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з релізом, в жовтні Україна отримала 38 млрд грн грантової допомоги, тоді як у жовтні минулого року вона була відсутня.

Надходження платежів від Державної податкової служби у жовтні-2025 зросли до 75,8 млрд грн з 68,5 млрд грн у жовтні-2024, тоді як від Держмитслужби – до 63 млрд грн з 54 млрд грн.

Мінфін уточнив, що бюджет отримав у жовтні цього року податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 24,1 млрд грн (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано – 17 млрд грн), тоді як на той же час у жовтні минулого року – 24,4 млрд грн (відшкодовано було 15,3 млрд грн).

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір зріс до 31,7 млрд грн з 22,9 млрд грн, рентна плата – до 3,6 млрд грн з 3 млрд грн.

В той же час вже другий місяць поспіль скоротився акцизний податок – до 10,8 млрд грн з 11,4 млрд грн, а також менше було зібрано податку на прибуток підприємств – 4,5 млрд грн проти 5,9 млрд грн у жовтні минулого року.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 177 млрд грн у жовтні минулого року та 208,4 млрд грн у вересні цього року.

Крім того, у минулому місяці надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за аналогічний місяць минулого року – 43,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду – 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи – на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки – 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Теги: #держбюджет #податки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 28.10.2025
Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

Резиденти Defence City звільнені від податку на нерухомість та землю до 2036р або вступу України до ЄС - ДПС

15:45 23.10.2025
Американська компанія Jabil сплатила майже 315 млн грн податків за III кв. 2025р

Американська компанія Jabil сплатила майже 315 млн грн податків за III кв. 2025р

11:43 22.10.2025
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

15:47 21.10.2025
Рада підтримала висновки та пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2026

Рада підтримала висновки та пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2026

10:21 21.10.2025
Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

11:08 20.10.2025
"Укрнафта" за 9 міс. сплатила 22,5 млрд грн податків

"Укрнафта" за 9 міс. сплатила 22,5 млрд грн податків

14:14 18.10.2025
Видатки загального фонду держбюджету у вересні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1% - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у вересні-2025 зросли на 16,6%, зарплати військовим – на 19,1% - Мінфін

18:16 17.10.2025
Бюджетний комітет Ради рекомендував до 1-го читання проєкт держбюджету-2026 з пропозицією збільшити видатки на оборону

Бюджетний комітет Ради рекомендував до 1-го читання проєкт держбюджету-2026 з пропозицією збільшити видатки на оборону

14:03 17.10.2025
Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

Бюджетний комітет Ради рекомендує уряду передбачити в проекті держбюджету-2026 підвищення зарплат військовим - депутат

19:49 16.10.2025
Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради

Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" планує довести євроколію до Львова до кінця 2027р

Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

Мінекономіки запустило опитування експортерів щодо вітчизняного бренду та потреб інструментів підтримки

Fitch підтвердило рейтинг ПроКредит Банку на рівні "CCC"

ЄІБ розглядає фінансування проєкту забезпечення Миколаєва питною водою вартістю EUR70 млн

Учасниками програми "ВідновиДІМ" тепер можуть бути лише ОСББ з пошкодженнями від 1 млн грн

Ощадбанк та Укрексімбанк тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver, звинувачують ексвласника

НБУ погіршив оцінку дефіциту е/е 2026р з 1% до 3% та імпорту газу до 6 млрд куб. м у 2025р та 5 млрд куб. м у 2026р

Улютін закликав громади дофінансовувати пільгові кредити на житло для переселенців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА