Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у жовтні цього року виросли на 41,6% порівняно із жовтнем минулого року, або на 53,4 млрд грн – до 181,8 млрд грн, такі попередні дані (на 16:00 31 жовтня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з релізом, в жовтні Україна отримала 38 млрд грн грантової допомоги, тоді як у жовтні минулого року вона була відсутня.

Надходження платежів від Державної податкової служби у жовтні-2025 зросли до 75,8 млрд грн з 68,5 млрд грн у жовтні-2024, тоді як від Держмитслужби – до 63 млрд грн з 54 млрд грн.

Мінфін уточнив, що бюджет отримав у жовтні цього року податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 24,1 млрд грн (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано – 17 млрд грн), тоді як на той же час у жовтні минулого року – 24,4 млрд грн (відшкодовано було 15,3 млрд грн).

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір зріс до 31,7 млрд грн з 22,9 млрд грн, рентна плата – до 3,6 млрд грн з 3 млрд грн.

В той же час вже другий місяць поспіль скоротився акцизний податок – до 10,8 млрд грн з 11,4 млрд грн, а також менше було зібрано податку на прибуток підприємств – 4,5 млрд грн проти 5,9 млрд грн у жовтні минулого року.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 177 млрд грн у жовтні минулого року та 208,4 млрд грн у вересні цього року.

Крім того, у минулому місяці надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за аналогічний місяць минулого року – 43,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду – 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи – на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки – 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.