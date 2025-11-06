Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:59 06.11.2025

IDS Ukraine за 9 місяців 2025 року сплатила до бюджету понад 900 млн грн

Група IDS Ukraine, лідер українського ринку бутильованих вод, продовжує демонструвати фінансову стійкість і відповідальність перед державою. За підсумками дев’яти місяців 2025 року загальна сума сплачених податків і зборів до бюджетів усіх рівнів зросла до 914,67 млн грн, що на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зростання податкових відрахувань IDS Ukraine підтверджує стійку роботу та розвиток компанії в умовах повномасштабної війни, а також її здатність підтримувати економіку країни.

Важливо зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення група IDS Ukraine сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 3,5 млрд грн податків і зборів, демонструючи максимальну відповідальність перед країною та забезпечуючи надійну фінансову опору для бюджетних потреб.

Особливу роль у підтримці регіонів відіграють виробничі підприємства групи, які є ключовими донорами місцевих громад, гарантуючи суттєві надходження до їхніх бюджетів. Заводи забезпечують роботою та доходом значну частину місцевого населення. За 9 місяців 2025 року підприємства групи сплатили до бюджету:

  • ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар"": 282 370 987 грн.
  • ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод": 121 337 036 грн.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики цього року відзначив Миргородський завод мінеральних вод як сумлінного та одного з найбільших платників податків у галузі виготовлення безалкогольних напоїв, що свідчить про системну фінансову прозорість компанії IDS Ukraine.

За 9 місяців 2025 року податки із зарплат (ПДФО, ВЗ, ЄСВ) виросли на 5% порівняно з торішнім показником. Це говорить про те, що бізнес збільшує кількість кваліфікованих робочих місць і підвищує заробітну плату, що є ключовим для країни під час війни та запорукою соціальної стабільності.

"IDS Ukraine – найбільший платник податків у галузі бутильованих вод, і ми стабільно тримаємо цю позицію. Сплата податків є великою відповідальністю, адже це пряме фінансування соціальних виплат і місцевих бюджетів. Попри усі виклики цього року наша компанія чітко виконує всі зобов'язання як перед державою, так і перед нашим колективом, який збільшився за 9 місяців цього року з 3136 до 3210 осіб. Зростання податкових відрахувань є прямим результатом ефективного управління, і ми пишаємося тим, що наша стабільна робота є надійною фінансовою опорою для України в найскладніші часи", — наголосив Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Високий рівень фінансової дисципліни й обсяги відрахувань IDS Ukraine були відзначені незалежними аналітиками. Компанія увійшла до "ТОП-100 приватних платників податків 2025 року" за об’єктивним дослідженням видання Delo.ua, яке провело оцінку реального внеску приватного бізнесу з огляду на всі фактично сплачені податки та збори — від податку на прибуток і ПДВ до акцизів, ЄСВ і військового збору.

IDS Ukraine продовжує працювати на повну потужність, забезпечуючи країну стратегічно важливим продуктом (якісною питною водою) та залишається одним із ключових фінансових донорів економіки України.

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.

 

