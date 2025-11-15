Інтерфакс-Україна
Економіка
20:56 15.11.2025

Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

2 хв читати
Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

Обсяги торгівлі між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, зменшився як експорт Китаю до РФ – на 11,3% (до 73,6 млрд дол.), так і російські поставки до КНР – на 7,7% (до 90 млрд дол.). Основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв: вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень–вересень знизилася на 18,9%, або на 14 млрд дол. Експорт нафти впав на 8,1% у фізичних обсягах і на 21% у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

СЗР також відзначає різке зменшення попиту на китайські автомобілі в РФ після рекордних постачань у 2024 році – на 56%, а також ускладнення логістики.

"На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до рф зросла: залізницею – на 25% (до 5 тис. дол.), автотранспортом – на 35% (до 15 тис. дол. за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження", - йдеться у повідомленні в суботу.

У відомстві наголошують, що залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, значна частина яких постачається до Китаю, робить РФ "дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна".

 

Теги: #сзр #торгівля #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 15.11.2025
Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

08:15 15.11.2025
Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів "Лукойлу", зокрема у Болгарії

10:21 14.11.2025
Росія планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР – ГУР МО

Росія планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР – ГУР МО

10:00 14.11.2025
ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

ССО знищили місце зосередження особового складу 51-ої армії рф під Покровськом

08:07 01.11.2025
Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

Трамп заявив, що США та Канада не відновлюватимуть торговельні переговори

20:33 31.10.2025
США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

США і Китай наступного тижня підпишуть торговельну угоду - міністр фінансів

06:51 31.10.2025
У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

20:45 24.10.2025
Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

Канада готова відновити торговельні переговори з США, як тільки Вашингтон буде готовий - Карні

12:23 21.10.2025
Повідомлено про підозру зловмисникам, які завдали збитків комерційному банку на 128 млн грн – прокуратура Києва

Повідомлено про підозру зловмисникам, які завдали збитків комерційному банку на 128 млн грн – прокуратура Києва

19:03 17.10.2025
Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

Законопроєкт про оподаткування продажів через цифрові платформи ускладнить безпечну онлайн-торгівлю для приватних осіб

ВАЖЛИВЕ

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

ОСТАННЄ

"Метінвест" та італійська Ai Studio/Ai Engineering спроєктують новий мікрорайон у Тростянці - мер

Українська атака на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти

Проєкт "Срібна економіка: потенціал покоління 55+" для сприяння залучення людей старшого віку стартував в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці

IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development на ReBuild Ukraine 2025 підписали угоди з розвитку ВЕС, СЕС та energy storage

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

ПФУ перерахував субсидії на опалювальний сезон 2025/26рр.

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА