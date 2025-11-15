Торгівля між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилася на 9,4% – СЗР

Обсяги торгівлі між Росією та Китаєм за дев’ять місяців 2025 року скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, зменшився як експорт Китаю до РФ – на 11,3% (до 73,6 млрд дол.), так і російські поставки до КНР – на 7,7% (до 90 млрд дол.). Основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв: вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень–вересень знизилася на 18,9%, або на 14 млрд дол. Експорт нафти впав на 8,1% у фізичних обсягах і на 21% у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

СЗР також відзначає різке зменшення попиту на китайські автомобілі в РФ після рекордних постачань у 2024 році – на 56%, а також ускладнення логістики.

"На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до рф зросла: залізницею – на 25% (до 5 тис. дол.), автотранспортом – на 35% (до 15 тис. дол. за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження", - йдеться у повідомленні в суботу.

У відомстві наголошують, що залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, значна частина яких постачається до Китаю, робить РФ "дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна".