Україна налаштована на досягнення справедливого миру, однак закріплені в Конституції інтереси лишаються незмінними – СЗР

Фото: https://www.facebook.com

Україна налаштована на досягнення справедливого та тривалого миру. Саме таким є головний висновок за підсумками переговорів у Женеві, заявляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Українська сторона продовжує роботу над тим, щоб усі елементи "Мирного плану" були реально ефективними й спрямованими на припинення кровопролиття та війни. Український народ заслужив на справедливий мир та прагне його більше, ніж будь-хто", - наголошується в заяві Служби, оприлюдненій в соцмережі Facebbok.

При цьому зазначається, що національні інтереси, закріплені в Конституції України, залишаються непорушними.

"Збройні Сили повинні залишатися спроможними забезпечити оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. І лише український народ повинен обирати власний стратегічний шлях, включно з європейською інтеграцією та членством у Європейському Союзі", - підкреслили в СЗР.

Наголошується, що Служба зовнішньої розвідки України продовжуватиме роботу, спрямовану на захист національних інтересів та забезпечення миру для держави.