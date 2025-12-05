Аварійні відключення е/е застосовані у 5 областях – "Укренерго"

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням в Телеграм, оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють.

"Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – запевнила НЕК.

Вона пояснила, що вночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок чого є пошкоджене обладнання.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, через удари РФ енергетичної інфраструктури на ранок п’ятниці без електропостачання залишаються споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, повідомило Міністерство енергетики.