Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Аварійні відключення електроенергії застосовано в Дніпропетровській та Сумській областях, повідомили ДТЕК та "Сумиобленерго".

"Дніпропетровщина: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення", – йдеться в повідомленні "ДТЕК" в Телеграм-каналі.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 15:54 введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", – зазначає "Сумиобленерго" у Facebook.

Як повідомлялося, перед цим "Укренерго" інформувало про запровадження аварійних відключень електроенергії, викликаних наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак РФ, у кількох регіонах. Компанія не уточнила, в яких саме регіонах задіяні графіки аварійних відключень (ГАВ), водночас, згідно з інформацією операторів розподілу електроенергії, ГАВ були активовані, зокрема, у Харківській та Полтавській областях.