"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях вранці застосовувались аварійні знеструмлення.

"Надалі обмеження в усіх зазначених регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень (ГПВ)", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

У решті областей діятимуть ГПВ обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також в усіх регіонах наразі діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - попередив системний оператор споживачів.

Як повідомлялося, "Укренерго" 24 листопада анонсувало на вівторок графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів з 00:00 до 23:59.

У вівторок у компанії заявили про здійснення РФ вночі та вранці чергової, вже шостої за останні два місяці, масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти у кількох областях.