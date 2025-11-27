Інтерфакс-Україна
11:36 27.11.2025

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

У Сумській, Харківській та Полтавській областях застосовано аварійні відключення електроенергії, спричинені наслідками попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, повідомила НЕК "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначила НЕК. 

