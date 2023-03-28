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10:36 28.03.2023

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

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Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Служба безпеки України встановила, що президент корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року, за цим фактом йому також повідомлено про підозру, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ", який підозрюється в роботі на агресора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, у квітні минулого року Богуслаєв отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатного передання відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Однак, як наголошується в повідомленні, "очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення".

"Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - уточнюють у спецслужбі.

За цим фактом президенту АТ "Мотор Січ" додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

У жовтні 2022 року співробітники СБУ затримали президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ "Мотор Січ". Підозрюваним оголосили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначили, що затримання відбулося в межах кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсон", КО-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

1 лютого колишньому президенту ПАТ "Мотор Січ" повідомлено про нову підозру: сприяння діяльності терористичної організації "ДНР", ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

В'ячеслав Богуслаєв - президент АТ "Мотор Січ" - одного з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакета акцій китайській компанії Skyrizon, замороженого судом, був найбільшим акціонером підприємства.

 

Теги: #сбу #мотор_січ #богуслаєв

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