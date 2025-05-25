Інтерфакс-Україна
Події
18:02 25.05.2025

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

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Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти фізичних осіб – громадян України – екснардепа Ігоря Мосійчука та блогера Ростислава Шапошнікова, громадянина Гренади Олександра Богуслаєва, сина експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Відповідний указ №345/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з додатком до указу санкції були введені також проти чотирьох фізичних осіб – громадян РФ: Ахмеда Дудаєва - помічника чеченського глави Рамзана Кадирова, а також трьох ватажків російських кримінальних угруповань – Сергія Лалакіна (Подольське), Сергія Михайлова (Солнцевське) і Геннадія Петрова (Тамбовське).

Теги: #шапошніков #санкції #богуслаєв #мосійчук

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