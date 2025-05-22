Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

Служба безпеки України повідомляє про арешт майна сина колишнього президента АТ "Мотор Січ", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

"Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств", - зазначається в телеграм-каналі української спецслужби в четвер.

За інформацією відомства, серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

В спецслужбі нагадують, що у квітні цього року спільна слідча група СБУ та Офісу генпрокурора, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексочільника промислового гіганта.

За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн. Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

"Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі". Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах", - йдеться в повідомленні.