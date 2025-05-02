Інтерфакс-Україна
Події
10:14 02.05.2025

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

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Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили масштабну схему розкрадання активів АТ "Мотор Січ": СБУ, прокуратура та правоохоронні органи Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримали сина експрезидента Мотор Січі, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта, повідомляє СБУ.

"Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

Відповідно до матеріалів провадження, син експрезидента Мотор Січі до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

"Для реалізації оборудки на той час керівник Мотор Січі організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син", - вказано в повідомлені.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

За інформацією СБУ, в ході міжнародного розслідування проведено одночасні обшуки за місцем проживання затриманого на прибережній віллі у Монако та в помешканнях афілійованих осіб у Запоріжжі.

Слідчі Служби безпеки повідомили сину експрезидента Мотор Січі про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

"Також нову підозру отримав ексочільник Мотор Січі, який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з рф", - інформують в українській спецслужбі.

Його злочини додатково кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #мотор_січ #затримання #розкрадання

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